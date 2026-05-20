Leonardo ha siglato un contratto con Abu Dhabi Ship Building (Adsb), divisione navale Edge, per la fornitura di sistemi di combattimento navali di nuova generazione. L'accordo, dal valore stimato di circa 320 milioni di euro, è destinato al programma "Al Dorra" della Marina del Kuwait. L'intesa rafforza la partnership strategica tra Leonardo, Edge e Adsb, con oltre 25 unità navali già consegnate, a riprova di eccellenza e affidabilità.

Sistemi Avanzati per la Marina del Kuwait

Il nuovo contratto consolida la relazione tra Leonardo e Adsb. Leonardo fornirà sistemi di combattimento navali avanzati, cruciali per la modernizzazione e il potenziamento della flotta kuwaitiana.

L'esperienza pregressa ha permesso lo sviluppo di soluzioni innovative e affidabili, integrate nelle unità del programma Al Dorra, garantendo alla Marina del Kuwait tecnologie all'avanguardia per la difesa navale.

Il Ruolo Strategico di Abu Dhabi Ship Building

Abu Dhabi Ship Building (Adsb), con sede negli Emirati Arabi Uniti e parte del gruppo Edge, è primaria nella costruzione, manutenzione e refitting navale. Nel Golfo, Adsb è partner strategico per soluzioni integrate di difesa navale e ammodernamento flotte. Un esempio è la collaborazione con Kongsberg Maritime per l'aggiornamento dei sistemi di propulsione della Guardia Costiera del Kuwait, dove Adsb installerà nuovi sistemi di waterjet su 13 unità, rafforzando la sua presenza nel settore navale.

La Regione del Golfo: Polo di Innovazione Navale

Le collaborazioni di Adsb, inclusa quella con Leonardo, evidenziano la crescente importanza strategica del Golfo. Quest'area si conferma un polo cruciale per lo sviluppo e l'implementazione di nuove tecnologie e sistemi di difesa navale. Tali partnership rafforzano le capacità di difesa locali e promuovono l'innovazione e lo scambio di competenze internazionali nel settore marittimo.