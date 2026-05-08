La seduta dell'8 maggio 2026 ha visto Piazza Affari concludere la giornata in sostanziale parità, un esito invariato per il suo indice principale, il Ftse Mib, che si è attestato a 49.289 punti. Questa chiusura è stata il risultato di un notevole recupero nel finale, che ha permesso alla Borsa di Milano di distinguersi in un contesto europeo generalmente negativo. A trainare la risalita sono stati principalmente i rialzi di Prysmian e Tenaris, mentre sul fronte opposto, Fincantieri e Leonardo hanno guidato i ribassi, influenzando l'andamento complessivo della piazza finanziaria.

I Titoli Protagonisti dei Rialzi

Tra i protagonisti dei rialzi che hanno sostenuto l'indice milanese, spicca Prysmian, che ha messo a segno un robusto incremento del 5,8%. Questa performance è stata significativamente influenzata da una promozione ricevuta da Deutsche Bank, che ha evidentemente stimolato gli investitori. Un'altra eccellenza che ha contribuito al sostegno dell'indice è stata Tenaris, la quale ha registrato un aumento del 2,8%, confermando la sua solidità nel settore. Anche il comparto energetico ha mostrato vigore, con Eni che ha guadagnato l'1,7%, trainata dal rialzo delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali. A completare il quadro positivo, Poste Italiane ha chiuso la giornata con un apprezzamento dell'1,9%, mentre Stm, beneficiando del momento favorevole che sta attraversando il settore tecnologico, ha segnato un incremento dell'1,7%, evidenziando la fiducia degli operatori nel comparto.

Le Performance Negative: Fincantieri e il Settore Difesa

Sul fronte opposto, la seduta ha visto una serie di ribassi che hanno pesato sull'andamento generale. Particolarmente colpiti sono stati i titoli del settore della difesa: Fincantieri ha registrato una significativa flessione del 3,7%, mentre Leonardo ha perso il 3,2%. Anche il comparto dei giochi e servizi ha subito una battuta d'arresto, con Lottomatica che ha ceduto il 2,5%. Tra gli istituti bancari, Intesa Sanpaolo ha chiuso in calo del 2%, un dato che si è verificato nonostante la pubblicazione di risultati finanziari superiori alle aspettative, suggerendo prese di beneficio da parte degli investitori. Similmente, anche Bper e Unicredit hanno registrato perdite, rispettivamente dell'1,6% e dell'1,3%, contribuendo a un clima di cautela nel settore creditizio.

Andamento dei Titoli Fuori dal Ftse Mib

Fuori dal perimetro del principale indice milanese, il Ftse Mib, alcuni titoli hanno mostrato dinamiche particolarmente interessanti. Safilo ha registrato un balzo eccezionale dell'8,3%, una crescita robusta attribuibile ai positivi risultati della sua ultima trimestrale, che hanno evidentemente convinto gli investitori. Anche Brembo ha performato molto bene, salendo del 7,4% in seguito a una promozione da parte di Intermonte. Tuttavia, la giornata ha riservato anche forti delusioni: Cementir ha chiuso in profondo rosso, con una perdita cospicua del 9,3%, dopo la diffusione dei suoi conti, che non sono stati accolti favorevolmente dal mercato, segnalando una reazione negativa degli operatori.