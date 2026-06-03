La Borsa di Milano ha concluso la seduta del 3 giugno 2026 con una marcata flessione, registrando i minimi di giornata. L'indice principale Ftse Mib ha segnato una perdita dell'1,07%, chiudendo a 50.038 punti. La giornata è stata caratterizzata da una prevalenza di vendite sui principali titoli del listino milanese, riflettendo un generale atteggiamento di cautela tra gli investitori.

Andamento dei principali titoli e settori

Tra le società che hanno maggiormente subito la pressione ribassista, Stellantis si è distinta con la performance peggiore, chiudendo la giornata con un calo del 4%.

A seguire, Amplifon ha registrato una flessione del 3,2%, mentre Leonardo ha terminato la seduta con una perdita del 2,8%. In netta controtendenza rispetto all'andamento generale del mercato, Diasorin ha brillato con un rialzo del 2,19%, posizionandosi come uno dei pochi titoli a chiudere in territorio positivo.

L'ondata di vendite ha coinvolto in modo significativo anche il settore bancario e i titoli ciclici. Le principali istituzioni finanziarie, tra cui Unicredit e Intesa Sanpaolo, hanno mostrato debolezza, registrando ribassi attestati intorno all'1%. Nel comparto dei ciclici, oltre a Stellantis, anche Brembo e Pirelli hanno subito flessioni notevoli, con perdite che si sono aggirate intorno all'1,8%.

Per quanto riguarda il settore della difesa, sebbene Leonardo abbia chiuso in calo, Fincantieri ha evidenziato una lieve ripresa, chiudendo la giornata con un guadagno dello 0,7%.

Fattori di mercato e contesto internazionale

La seduta odierna è stata influenzata da prese di beneficio, attese dopo i nuovi massimi storici. Questo scenario ha contribuito a una debolezza diffusa, nel settore bancario, il cui indice settoriale ha chiuso in flessione dell'1%. Anche il comparto tecnologico ha registrato un lieve ritracciamento: STM ha ceduto l'1,1% dopo il significativo balzo della vigilia, motivato dall'aggiornamento della guidance sui ricavi per i data center. In un contesto di volatilità internazionale, amplificato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dalle oscillazioni del prezzo del greggio, il settore energetico ha mostrato un andamento misto: ENI ha guadagnato l'1% e Saipem lo 0,9%, mentre Tenaris ha segnato un calo dello 0,44%. La cautela degli investitori è rimasta elevata, in attesa delle prossime statistiche macroeconomiche.