Unipol ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisizione di una banca con 635 filiali di Monte dei Paschi di Siena (Mps). L'operazione si concretizzerà al completamento dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) lanciata da Intesa Sanpaolo su Mps. La compagnia, presieduta da Carlo Cimbri, proporrà a Bper, di cui è azionista di riferimento, una combinazione strategica tra la stessa Bper e la banca ceduta da Intesa. Il nuovo gruppo post-fusione prenderà il nome di Banca Monte dei Paschi, ridisegnando il settore bancario italiano.

Supporto Finanziario e Prospettive Strategiche

A sostegno di questa rilevante operazione, è previsto un aumento di capitale di Unipol Assicurazioni fino a 2,5 miliardi di euro. Questo impegno finanziario è cruciale per l'accordo, rafforzando il settore bancario italiano. L’integrazione delle filiali acquisite permetterà a Bper di espandere la propria presenza nazionale. L’operazione è subordinata al completamento dell’OPAS di Intesa Sanpaolo su Mps e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.

I Protagonisti e l'Impatto sul Mercato

Tre giganti finanziari sono coinvolti in questa manovra. Unipol, gruppo assicurativo bolognese, attivo anche nel bancario, controlla una quota significativa di Bper Banca.

Bper, con sede a Modena, è già uno dei maggiori gruppi bancari italiani per numero di sportelli e clientela. Intesa Sanpaolo, basata a Torino, è il più grande gruppo bancario italiano, con forte presenza in segmenti quali retail, corporate e wealth management. L’acquisizione delle filiali Mps da parte di Unipol e la successiva fusione con Bper rappresentano una delle più significative operazioni bancarie degli ultimi anni in Italia, destinata a influenzare la struttura del mercato.