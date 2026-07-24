La Regione Campania ha inaugurato un ambizioso Programma di promozione e valorizzazione per i suoi prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e dell’acquacoltura. L'iniziativa, che copre il secondo semestre del 2026 e gli anni 2027-2028, è stata sviluppata dagli assessorati all’Agricoltura e alla Pesca con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle aziende campane sui mercati internazionali e avviare una nuova strategia orientata verso l’Asia. Il piano prevede la partecipazione a oltre cento manifestazioni fieristiche ed eventi di settore.

Il calendario prevede 22 eventi nel 2026, 55 nel 2027 e 54 nel 2028. I comparti coinvolti sono agroalimentare, zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, biologico, florovivaistico, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. L’assessora all’Agricoltura, Mara Carmela Serluca, ha sottolineato l'importanza di questo impegno: “Continuiamo a sostenere la promozione delle produzioni campane per consolidare la presenza delle nostre aziende sui mercati nazionali e internazionali. I buoni risultati raggiunti sinora ci hanno spinto ad investire ancora in questa direzione, con la proposta di un programma fieristico di grande respiro”.

L'apertura strategica ai mercati asiatici

La principale novità del programma è l’apertura decisa verso i mercati asiatici.

La Campania parteciperà a otto appuntamenti del prestigioso circuito Sial, toccando città strategiche in Cina, Giappone, Indonesia, Malesia, Vietnam e India. In queste importanti vetrine internazionali, non solo saranno presentate le eccellenze agroalimentari campane, ma verrà anche promossa l’arte del pizzaiolo napoletano, riconosciuta come patrimonio UNESCO. Frutto di una collaborazione con gli assessorati al Turismo, alle Attività Produttive e alla Cultura, il focus promozionale si sposta così dai tradizionali mercati nordamericani a questi nuovi contesti internazionali in rapida espansione.

Un'attenzione particolare è riservata alla valorizzazione della filiera ittica. Il Programma dedica un capitolo specifico a questo settore, prevedendo oltre venti eventi promozionali tra il 2027 e il 2028, interamente dedicati ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

L’assessora alla Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, ha ribadito l'impegno della Regione: “Rafforziamo il nostro impegno a supporto della filiera ittica campana, puntando sulla promozione come leva strategica per la crescita del comparto”.

Eventi internazionali e il ruolo della pizza napoletana

Questo nuovo piano si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione che la Regione Campania ha già intrapreso con successo. Ne sono esempi recenti la partecipazione al SIAL Canada, principale fiera del settore in Nord America, e alla ‘Real Italian Wine & Food Experience’ a Londra. In queste occasioni, la Regione ha efficacemente promosso le sue produzioni di qualità, con un focus specifico sulla filiera della pizza e sui prodotti tipici regionali.

Un ruolo chiave per la valorizzazione dell'arte del pizzaiuolo napoletano è stato giocato dall'iniziativa ‘TuttoPizza World’, nata dalla partnership tra Tuttopizza, Comexposium‑Sial Network e Universal Marketing.

Tra gli appuntamenti di rilevanza strategica per il 2027, spicca la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. L'evento, che si terrà a Napoli da maggio a luglio, offrirà una vetrina internazionale di assoluto rilievo, un'opportunità unica per la Campania di raccontare la propria identità e promuovere le proprie eccellenze agroalimentari a un pubblico globale.