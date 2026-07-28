La Borsa di Seul ha registrato un crollo superiore all'8% nella giornata del 28 luglio 2026, un evento che ha portato all'immediata attivazione del "circuit breaker" sul principale indice azionario, il Kospi. L'interruzione temporanea delle contrattazioni è scattata automaticamente dopo una perdita di tale entità in un arco di tempo ristretto, evidenziando una fase di forte tensione sul mercato sudcoreano.

Il crollo del Kospi e la risposta del mercato

La flessione dell'indice Kospi, che ha superato la soglia critica dell'8%, ha innescato il meccanismo di sospensione, una misura prevista dalle regole di mercato per contenere la volatilità eccessiva.

Questa misura è stata cruciale per consentire agli operatori di valutare la situazione e prevenire ulteriori ribassi incontrollati. Il circuit breaker agisce quale importante tutela per il mercato azionario, specialmente in presenza di movimenti di prezzo repentini e di ampia portata, offrendo una pausa per riequilibrare domanda e offerta.

Come funziona il "circuit breaker"

Il "circuit breaker" è un meccanismo di sicurezza progettato per sospendere temporaneamente le contrattazioni in caso di oscillazioni particolarmente intense dell'indice di riferimento, come il Kospi. È uno strumento fondamentale per preservare la stabilità dei mercati finanziari e offrire agli investitori tempo per analizzare le condizioni ed evitare reazioni di panico.

L'attivazione è automatica al raggiungimento di soglie di perdita specifiche, predefinite dalle autorità di regolamentazione della Borsa di Seul, assicurando una risposta standardizzata e immediata.

La situazione sul mercato sudcoreano è costantemente monitorata da operatori e istituzioni finanziarie locali, che seguono l'evoluzione degli scambi per valutare la necessità di eventuali ulteriori interventi. L'episodio del 28 luglio 2026 è tra i più significativi casi di attivazione del circuit breaker a Seul negli ultimi anni, evidenziando l'importanza di tali meccanismi di protezione in contesti di incertezza.