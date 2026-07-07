Il presidente di Confindustria Sardegna, Maurizio Fumarola, ha lanciato un appello urgente per la salvaguardia degli asset industriali e dei posti di lavoro nell'isola. L'intervento si colloca in un momento di particolare complessità per il tessuto produttivo regionale, segnato da difficoltà in diversi comparti chiave. Fumarola ha sottolineato come la Sardegna si trovi in una fase delicata, dove la protezione delle infrastrutture industriali e l'occupazione sono priorità assolute, elementi giudicati strategici per il futuro economico. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di un'azione immediata e concertata.

Appello di Fumarola: tutelare asset e lavoro

Durante il suo discorso, Maurizio Fumarola ha ribadito: "bisogna tutelare asset e lavoro". Questa dichiarazione è un richiamo all'importanza di una azione coordinata tra istituzioni, imprese e sindacati. L'obiettivo è creare un fronte comune per affrontare le criticità attuali che minacciano la stabilità economica dell'isola. Il presidente di Confindustria Sardegna ha posto l'accento sulle specificità dell'industria locale, che richiedono soluzioni mirate e un sostegno concreto dalle autorità. È fondamentale che le politiche industriali considerino le peculiarità del contesto sardo per un'efficacia duratura.

Confindustria Sardegna: ruolo e impegno per l'industria

In questo scenario, Confindustria Sardegna emerge come attore fondamentale. L'organizzazione rappresenta la voce delle imprese industriali dell'isola, promuovendo gli interessi delle aziende associate. Il suo impegno favorisce la crescita economica e rafforza la competitività del tessuto produttivo regionale. Tra le attività principali figurano la tutela degli interessi degli imprenditori, la promozione di iniziative di sviluppo e un dialogo costruttivo con le istituzioni locali e nazionali. Questo impegno mira a creare un ambiente favorevole agli investimenti e alla nuova occupazione.

La posizione espressa da Maurizio Fumarola si inserisce in un più ampio quadro di attenzione verso le politiche industriali regionali.

L'obiettivo primario è garantire stabilità e un solido sviluppo per il settore manifatturiero e i lavoratori coinvolti. La salvaguardia del patrimonio industriale e occupazionale della Sardegna è vista come un investimento irrinunciabile per il benessere futuro dell'intera comunità isolana.