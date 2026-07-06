Il turismo nel nord-ovest della Sardegna ha archiviato un mese di giugno eccezionale, caratterizzato da una crescita diffusa e un notevole rafforzamento dell’attrattività sui mercati internazionali. L’occupazione media delle camere ha raggiunto l’81,34%, in aumento rispetto al 77,01% registrato a giugno 2025. Le presenze internazionali hanno superato il 72,84% del totale.

Performance delle principali località turistiche

Alghero si conferma la locomotiva territoriale, con un’occupazione camere dell’85,03%, in netta crescita dal 78,03% di giugno 2025, e una presenza straniera che si avvicina al 79,05%.

Anche il Golfo dell’Asinara ha mostrato performance solide, con un’occupazione camere al 75,84% (rispetto al 75,14% nel 2025) e una quota internazionale elevata, specialmente nelle strutture costiere.

Il settore turistico locale gode di ottima salute. L’aumento dei tassi di soggiorno si è accompagnato a un robusto incremento degli arrivi via aeroporto e all’impatto positivo di eventi globali. Gli operatori hanno mostrato flessibilità e maturità, traducendo le opportunità in servizi di alta qualità, confermato dalle migliori recensioni dei clienti.

Criticità e sfide infrastrutturali

Nonostante i risultati positivi, permangono criticità legate ai disservizi infrastrutturali. Blackout elettrici, registrati ad Alghero e in altre località, rischiano di frenare i trend favorevoli.

L'efficienza delle infrastrutture pubbliche è considerata cruciale per la qualità dell'offerta ospitale.

Trend positivo anche a maggio

Il trend di crescita si è esteso al mese precedente. A maggio 2026, l’occupazione media delle camere ha raggiunto il 71,78%, in aumento rispetto al 64,35% del 2025. Il turismo internazionale ha trainato il settore (74,88% delle presenze), con Polonia, Svizzera, Francia e Germania tra i mercati principali. Anche a maggio, Alghero si è distinta, con un’occupazione camere del 78,12%, superando il 69,23% del maggio 2025.