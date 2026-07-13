Una delegazione delle case automobilistiche cinesi Omoda e Jaecoo ha recentemente visitato il porto di Ancona, dove è stata accolta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. L'incontro, svoltosi nella sede dell'Autorità, ha visto la partecipazione di rappresentanti di alto livello delle due aziende, entrambe parte del gruppo Chery, e dei vertici dell'ente portuale, evidenziando l'importanza strategica della visita.

Durante la visita, sono state illustrate in dettaglio le caratteristiche operative e le capacità logistiche dello scalo dorico.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alle attività di importazione e distribuzione di veicoli nuovi, un settore chiave per le case automobilistiche. I delegati di Omoda e Jaecoo hanno avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza delle infrastrutture portuali dedicate alla movimentazione delle auto e dei servizi avanzati offerti dal porto di Ancona nel comparto automobilistico.

Opportunità di collaborazione per il settore automotive

L'incontro ha rappresentato un momento cruciale di confronto sulle opportunità di collaborazione tra il porto di Ancona e le due case automobilistiche. Entrambe le aziende hanno manifestato un chiaro interesse per le potenzialità strategiche dello scalo quale punto d'accesso per le proprie operazioni di importazione e distribuzione in Italia e in altri Paesi europei.

L'Autorità di Sistema Portuale ha fornito una panoramica completa sui traffici di veicoli e ha illustrato le proprie strategie di sviluppo, mirate a consolidare e rafforzare il ruolo del porto come hub logistico di riferimento per il settore automotive.

Il ruolo strategico dell'Autorità Portuale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale svolge un ruolo fondamentale nella gestione e nel coordinamento dei principali porti delle Marche, tra cui spicca Ancona. L'ente si concentra su una vasta gamma di attività, inclusi i traffici commerciali, il movimento di passeggeri e la logistica integrata. Con un impegno costante, l'Autorità promuove l'efficienza delle infrastrutture e l'innovazione nei servizi portuali, con l'obiettivo primario di sostenere la competitività del territorio e facilitare l'integrazione con i mercati internazionali.