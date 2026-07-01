Pamaf, una società di investimento con una solida presenza nel settore industriale e dei servizi, ha annunciato l'acquisizione del controllo di Imap Export, la holding che detiene il celebre marchio italiano di abbigliamento per bambini Original Marines. L'operazione, ufficializzata il primo luglio 2026, prevede l'acquisizione della maggioranza delle quote societarie da parte di Pamaf, segnando un momento chiave per il futuro del brand.

Fondato nel 1983, Original Marines ha saputo affermarsi nel corso degli anni come uno dei principali operatori italiani nel dinamico segmento dell'abbigliamento per l'infanzia.

L'azienda ha costruito e consolidato una vasta rete di punti vendita, estesa sia sul territorio italiano che a livello internazionale, raggiungendo una posizione di grande rilevanza nel mercato. L'acquisizione da parte di Pamaf si configura come un passaggio strategico e significativo, destinato a imprimere un nuovo slancio alla strategia di crescita e sviluppo del marchio.

L'operazione e le prospettive future

L'operazione ha comportato la cessione della maggioranza delle quote di Imap Export, la società che detiene il controllo di Original Marines, a Pamaf. L'obiettivo dichiarato di questa acquisizione è rafforzare ulteriormente la presenza del brand sia sul mercato italiano che su quello internazionale.

Questa strategia si baserà su pilastri fondamentali quali l'innovazione e un significativo ampliamento della rete distributiva. Le parti coinvolte hanno evidenziato che "L'ingresso di Pamaf rappresenta una nuova fase di sviluppo per Original Marines", sottolineando le ambizioni di espansione e rinnovamento.

Il marchio Original Marines: identità e qualità

Original Marines si conferma un marchio italiano di riferimento, specializzato nella produzione e distribuzione di abbigliamento per un target che va dai bambini ai ragazzi. Nel corso della sua storia, l'azienda ha consolidato la propria presenza sul mercato attraverso una capillare rete di negozi monomarca e proficue collaborazioni con partner commerciali in numerosi paesi.

Il brand si distingue per la sua costante attenzione alla qualità dei materiali impiegati e all'innovazione del design, proponendo collezioni stagionali sempre attuali e dedicate specificamente all'infanzia e all'adolescenza.

La strategia di crescita di Original Marines si è storicamente fondata sull'espansione della propria rete di vendita e su una continua innovazione dei prodotti, mantenendo sempre salda una forte e riconoscibile identità italiana. L'acquisizione da parte di Pamaf segna l'inizio di un nuovo e promettente capitolo per l'azienda, con il chiaro obiettivo di potenziare ulteriormente la sua già solida posizione nel competitivo mercato dell'abbigliamento per bambini, proiettandola verso nuovi successi.