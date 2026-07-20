Il Politecnico di Torino e Inalpi, una delle principali realtà italiane nel settore lattiero-caseario, hanno formalizzato un significativo accordo di collaborazione. L'intesa, annunciata a Torino il 20 luglio 2026, pone al centro l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della ricerca applicata, con l'obiettivo di sviluppare nuove soluzioni per il comparto agroalimentare.

Questa partnership strategica mira a potenziare la ricerca e lo sviluppo di metodologie all'avanguardia. Le attività si concentreranno su diversi fronti cruciali.

Tra questi, spicca lo studio approfondito dei processi di cristallizzazione nei prodotti alimentari, con particolare attenzione al burro destinato alla pasticceria, un ingrediente chiave che richiede precisione e qualità. Saranno inoltre sviluppati sistemi innovativi per l’incapsulamento e la protezione di micronutrienti sensibili, come le vitamine termolabili, essenziali per mantenere intatte le proprietà nutritive degli alimenti. Un ulteriore ambito di ricerca riguarderà la sperimentazione di nuove tecnologie volte a migliorare significativamente la conservazione degli alimenti, garantendo maggiore freschezza e sicurezza per i consumatori.

Ricerca e Sostenibilità: Un Impegno Congiunto

Un pilastro fondamentale di questo accordo è l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

La collaborazione prevede lo studio di soluzioni innovative per la produzione e il raffreddamento dell’acqua potabilizzata. Particolare enfasi sarà posta sull’impiego di tecnologie geotermiche e sulla valutazione del loro impatto ambientale sulle falde acquifere, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e l'impronta ecologica. Il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, ha evidenziato l'importanza di questi temi, affermando: “La sostenibilità ambientale e l’ottimizzazione dei processi industriali sono per noi aspetti di primaria importanza”.

L'intesa non si limita alla ricerca pura, ma si estende anche alla formazione e allo sviluppo di nuove competenze. L’accordo prevede infatti la possibilità di attivare contratti di ricerca, borse di dottorato e assegni di ricerca, oltre a ulteriori iniziative di formazione avanzata.

Questo rafforzerà ulteriormente il legame tra il mondo accademico e produttivo, creando un circolo virtuoso di conoscenza e innovazione.

Anticipare il Mercato: La Visione di Inalpi

Ambrogio Invernizzi, presidente di Holding Inalpi, ha sottolineato la visione proattiva che anima l'azienda: “La capacità di innovare nasce dalla volontà di guardare avanti: il nostro obiettivo non è solo rispondere alle esigenze del mercato, ma anticiparne i cambiamenti”. Questa prospettiva orientata al futuro è cruciale per mantenere la competitività e guidare l'evoluzione del settore lattiero-caseario italiano.

Il Politecnico di Torino, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, si distingue per la sua eccellenza nella formazione di ingegneri, architetti, designer e pianificatori urbani, nonché per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica applicata ai diversi settori industriali. La sua expertise si unisce ora all'esperienza industriale di Inalpi, creando un polo di eccellenza per l'agroalimentare italiano.