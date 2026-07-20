L'Abruzzo si appresta a vivere un'importante fase di sviluppo economico con l'avvio dell'iter per l'istituzione delle zone franche doganali (Zfd) all'interno della Zes unica, la Zona economica speciale. Questa iniziativa, promossa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mira a rivitalizzare e potenziare le aree industriali strategiche della regione. Le zone direttamente interessate da questa misura si trovano nei territori di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila, delineando un perimetro di intervento mirato a favorire la crescita locale.

L'annuncio ufficiale è stato dato a Pescara dal direttore territoriale dell'Agenzia, Roberto Chiara, durante un incontro di rilevante importanza.

All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme ai rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali regionali, a testimonianza del vasto consenso e dell'importanza strategica che questa iniziativa riveste per l'intero tessuto produttivo abruzzese. Questo passo segna un momento cruciale per l'economia del territorio, aprendo nuove prospettive di crescita e competitività.

La procedura prevede una fase iniziale dedicata alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese che già operano nelle aree industriali abruzzesi. L'obiettivo primario delle zone franche doganali è quello di offrire alle aziende un pacchetto di agevolazioni fiscali e doganali, specificamente concepite per stimolare l'incremento degli investimenti e l'espansione delle attività produttive.

Si punta così a creare un ambiente economico più favorevole, capace di attrarre capitali e generare nuova occupazione qualificata.

Roberto Chiara ha sottolineato come "l'obiettivo sia creare un ambiente più competitivo per le imprese abruzzesi e attrarre nuovi investitori", evidenziando la visione strategica alla base dell'iniziativa. In piena sintonia con questa prospettiva, il presidente Marsilio ha enfatizzato l'importanza cruciale di questa misura per il progresso economico regionale e per la valorizzazione delle aree industriali coinvolte, riconoscendo il potenziale di crescita e innovazione che le Zfd possono apportare al territorio.

Le Zone Franche Doganali: un volano per la crescita in Abruzzo

L'iter avviato in Abruzzo si configura come una delle prime e più concrete applicazioni della Zes unica, un'istituzione recentemente istituita con l'obiettivo di catalizzare la crescita delle aree industriali nel Mezzogiorno d'Italia. Le zone franche doganali, una volta pienamente operative, permetteranno alle imprese di operare in un regime di sospensione dei diritti doganali, traducendosi in un significativo vantaggio competitivo. A ciò si aggiunge l'accesso a importanti semplificazioni amministrative, che contribuiranno a ridurre gli oneri burocratici e a facilitare le operazioni commerciali.

La fase di raccolta delle manifestazioni di interesse è fondamentale per identificare con precisione le aree che beneficeranno per prime di queste agevolazioni.

Tuttavia, l'iniziativa non si esaurisce qui: esiste la chiara possibilità di estendere questo modello di sviluppo ad altri territori della regione Abruzzo, ampliando così il raggio d'azione e i benefici per un numero maggiore di imprese e comunità locali. Questo approccio graduale ma espandibile mira a massimizzare l'impatto positivo sull'intera economia regionale, promuovendo una diffusione capillare dei vantaggi.

La Zes Unica: un quadro strategico per il Mezzogiorno

La Zes unica rappresenta una cornice strategica di ampio respiro, che abbraccia tutte le regioni del Mezzogiorno italiano, inclusa l'Abruzzo. Il suo scopo principale è promuovere attivamente lo sviluppo industriale e la competitività territoriale attraverso un sistema integrato di incentivi e semplificazioni normative.

Le imprese che scelgono di insediarsi o operare all'interno di questa Zona economica speciale possono accedere a un ventaglio di benefici fiscali, finanziari e amministrativi, pensati per supportarne la crescita.

L'obiettivo ultimo della Zes unica è duplice: da un lato, aumentare la competitività delle aziende e dei settori produttivi locali; dall'altro, incrementare l'attrattività del territorio per nuovi investimenti, sia nazionali che internazionali. Questo meccanismo virtuoso è progettato per generare un impatto positivo duraturo sull'occupazione, sull'innovazione e sulla crescita economica complessiva delle regioni meridionali, con l'Abruzzo in prima linea in questo processo di rilancio e modernizzazione.