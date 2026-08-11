La mattina dell'11 agosto 2026, lo spread Btp-Bund, ovvero il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a dieci anni, ha registrato un lieve incremento. Il differenziale ha aperto la seduta a 79,3 punti base, in rialzo rispetto ai 78,6 punti della chiusura precedente. Contestualmente, il rendimento del Btp decennale si è attestato al 3,98%.

Per spread Btp-Bund si intende la differenza di rendimento tra il titolo di Stato italiano a dieci anni (Btp) e il corrispondente Bund tedesco di pari durata. Questo valore è espresso in punti base, dove 1 punto base equivale allo 0,01%.

Di conseguenza, uno spread a 79 punti base indica che il Btp decennale offre uno 0,79% in più rispetto al Bund.

L'andamento del differenziale e i rendimenti

L'apertura della seduta con un differenziale a 79,3 punti base riflette una marginale crescita rispetto ai dati della vigilia. Nel dettaglio, il rendimento del Btp decennale è salito di due punti base rispetto al livello precedente, un incremento che corrisponde a uno 0,02% in più. Il Bund tedesco, considerato il titolo di riferimento per la sicurezza nell’area euro, viene costantemente confrontato con i titoli di Stato italiani per valutare la percezione del rischio Paese da parte dei mercati finanziari.

Il significato e le implicazioni per il mercato

Uno spread a 79 punti base segnala che il Btp decennale offre uno 0,79% in più rispetto al Bund tedesco. Questo indicatore è comunemente utilizzato come termometro del rischio associato ai titoli di Stato italiani: un valore più alto indica una maggiore percezione di rischio, mentre valori più bassi riflettono una fiducia relativamente maggiore nei confronti dell’Italia.

Nonostante il lieve rialzo registrato, lo spread Btp-Bund rimane sotto la soglia degli 80 punti base. Questo livello, in questa fase, suggerisce una percezione del rischio Italia relativamente contenuta da parte dei mercati obbligazionari.