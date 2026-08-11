Nvidia ha annunciato una partnership strategica di vasta portata con sei tra i maggiori operatori finanziari di Wall Street. L'obiettivo primario di questa alleanza è finanziare le infrastrutture globali necessarie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI). L'accordo vede coinvolti giganti del settore finanziario come Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs e KKR, con l'ambizioso traguardo di mobilitare oltre 500 miliardi di dollari. Questa iniziativa mira a istituire piattaforme di finanziamento dedicate, progettate per offrire ai clienti di Nvidia un accesso privilegiato a risorse finanziarie su vasta scala e a tassi competitivi.

L'intento principale è accelerare in modo significativo la realizzazione di data center all'avanguardia, lo sviluppo di infrastrutture energetiche robuste e la creazione di "fabbriche di IA" in ogni parte del mondo, supportando così l'espansione globale dell'AI.

Dichiarazioni Ufficiali e Struttura del Finanziamento

L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha sottolineato l'importanza strategica dell'operazione, affermando: "Stiamo riunendo i principali fornitori di capitale a lungo termine a livello mondiale per garantire in modo indipendente l'infrastruttura di intelligenza artificiale". Sebbene l'annuncio abbia specificato la cifra complessiva dell'impegno finanziario, non sono stati forniti dettagli precisi riguardo ai tempi di attuazione o alla struttura specifica del finanziamento.

I dirigenti di Nvidia hanno tuttavia indicato che l'attenzione sarà posta principalmente sul finanziamento tramite debito, con l'obiettivo di assicurare ai clienti più rilevanti di Nvidia un accesso facilitato alla necessaria potenza di calcolo. Diverse trattative sono già in corso e rientrano nell'ambito di questo significativo impegno, evidenziando la concretezza dell'iniziativa.

Precedenti Operazioni e Partecipanti Aggiuntivi

Oltre ai sei principali gruppi finanziari già citati, alcune fonti internazionali suggeriscono la possibile partecipazione di Global Infrastructure Partners (GIP) nell'iniziativa. Questa operazione, la cui conferma potrebbe avvenire il 10 agosto 2026, si inserisce in un contesto di iniziative finanziarie di grande portata intraprese da Nvidia negli ultimi tempi.

Nel corso del 2025, la società aveva già annunciato un importante investimento in OpenAI, inizialmente stimato in 100 miliardi di dollari, poi ridefinito a 30 miliardi. Successivamente, nel luglio dello stesso anno, Nvidia ha esteso una collaborazione strategica con il gruppo sudcoreano SK Hynix, che prevede un flusso di affari superiore ai 500 miliardi di dollari. Attualmente, sono inoltre in fase di negoziazione garanzie di finanziamento con OpenAI, per un valore che può raggiungere i 250 miliardi di dollari; una parte significativa di questi fondi sarebbe destinata all'acquisto di apparecchiature Nvidia da parte di OpenAI, rafforzando ulteriormente i legami tra le due aziende.

Nonostante la notevole portata e l'importanza strategica dell'annuncio, la reazione dei mercati finanziari è stata improntata alla cautela.

Nella giornata del 10 agosto 2026, le azioni Nvidia hanno registrato un calo del 2,5% a Wall Street, in particolare nella seconda parte della seduta, riflettendo una risposta tiepida da parte degli investitori e del mercato azionario.