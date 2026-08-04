BdM Banca ha chiuso un semestre di forte dinamismo commerciale, come evidenziato dall'amministratore delegato Cristiano Carrus. Il 4 agosto 2026, Carrus ha commentato i risultati semestrali, ponendo l'accento sulla significativa crescita degli aggregati patrimoniali e sull'importante utile conseguito. Questi successi confermano la capacità dell'istituto di intercettare le esigenze del territorio e di offrire ai clienti un'offerta sempre più diversificata di servizi, consulenza e soluzioni finanziarie.

Crescita degli Impieghi e della Raccolta

L'aumento degli impieghi e della raccolta conferma una traiettoria di forte espansione per BdM Banca.

Questa crescita è sostenuta da una presenza capillare sul territorio e da un modello di business saldamente incentrato sui clienti. La fiducia riposta dai clienti nell'istituto contribuisce a consolidare il ruolo di BdM come interlocutore di riferimento per lo sviluppo e la crescita delle comunità locali. La significativa crescita degli aggregati patrimoniali, unita all'importante risultato dell'utile, rappresenta uno dei principali elementi distintivi dei risultati semestrali, a conferma del forte dinamismo commerciale di BdM.

Performance Finanziaria e Supporto Locale

I dati del primo trimestre 2026, approvati dal Consiglio di Amministrazione di BdM Banca, rivelano un utile netto di 5,58 milioni di euro al 31 marzo 2026.

Nonostante sia inferiore ai 15,02 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, questo risultato si colloca in un contesto di profondo rinnovamento strutturale e operativo. La solidità patrimoniale dell'istituto è attestata da un CET1/Tier1 ratio del 14% e da un Total Capital ratio del 15,75%. Nel trimestre, BdM Banca ha potenziato il suo sostegno al territorio, aumentando del 20% le erogazioni e immettendo oltre 400 milioni di euro in finanziamenti destinati a famiglie e imprese. La raccolta totale da clientela ha raggiunto i 12.776,06 milioni di euro, segnando un aumento del 5,8% rispetto a fine 2025. Gli impieghi netti sono cresciuti fino a 6.265,81 milioni di euro, mantenendo una qualità dell'attivo elevata con un NPE ratio netto del 2,7%.

Espansione della Rete e Strategia Operativa

In linea con il Piano Sportelli approvato nel 2025, BdM Banca sta procedendo con l'apertura di 15 nuove filiali, a seguito della razionalizzazione della rete esistente. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza fisica dell'istituto nelle aree strategiche. Nonostante una contrazione del margine di interesse, che si è attestato a 53,03 milioni di euro, si è registrata una crescita delle commissioni nette, salite a 30,3 milioni di euro. Il modello di banca del territorio è considerato un fattore cruciale per il dialogo con le realtà imprenditoriali e le comunità locali. Il supporto offerto dalla banca è il frutto di un impegno quotidiano volto a favorire lo sviluppo e la fiducia, in piena coerenza con la missione storica dell'istituto.