Risorse Ambiente Palermo S.p.A. (Rap) ha archiviato l’esercizio finanziario 2025 con un utile netto di 4,85 milioni di euro, segnando una significativa inversione di tendenza rispetto alla perdita di 1,35 milioni di euro registrata nell'anno precedente, il 2024. Questo risultato, il più rilevante tra gli indicatori di bilancio, conferma il superamento della fase di crisi patrimoniale che aveva caratterizzato gli ultimi esercizi della società. L’assemblea dei soci ha ratificato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, attestando una situazione patrimoniale ora solida e un ritorno alla redditività.

Il Rafforzamento Patrimoniale e l'Intervento del Comune

Il riequilibrio dei conti è stato reso possibile da un cruciale rafforzamento patrimoniale. Il Comune di Palermo, in qualità di socio unico di Rap, ha sostenuto l'azienda con una sottoscrizione complessiva di 8,06 milioni di euro. Tale intervento si è articolato in 2,79 milioni di euro versati in denaro e 5,27 milioni di euro conferiti attraverso immobili. Tra questi figurano la sede legale di Piazzetta Cairoli e quattro Centri Comunali di Raccolta, beni strategici per l'operatività di Rap. Questa operazione ha permesso il ripianamento delle perdite pregresse e la ricostituzione del capitale sociale, che è stato fissato a 50.000 euro, consolidando la stabilità finanziaria dell'azienda.

Bilancio 2025: Un Passaggio Storico e le Prospettive Future

Il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, ha enfaticamente definito l’approvazione del bilancio 2025 come "un passaggio storico per l’azienda e per la città". Todaro ha sottolineato la ritrovata solidità dell'impresa, dichiarando: "Oggi consegniamo al socio e alla cittadinanza un’azienda risanata, solida, con una cassa robusta e con i conti in sicurezza. Rap torna a produrre utile e può programmare il futuro con serenità". Le priorità strategiche delineate per il prossimo periodo includono l'attenzione al fabbisogno del personale, l'ottimizzazione e l'efficientamento della raccolta differenziata, il completamento delle opere impiantistiche presso il sito di Bellolampo e un generale miglioramento dei servizi di igiene ambientale erogati ai cittadini, con l'obiettivo di elevare la qualità della vita urbana.

Rap: Pilastro della Gestione dei Rifiuti e dell'Igiene Urbana a Palermo

Rap si conferma un pilastro fondamentale nella gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno del territorio comunale di Palermo. L'azienda, interamente partecipata dal Comune, è responsabile di un'ampia gamma di attività essenziali, che vanno dalla raccolta al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, estendendosi a tutti i servizi connessi all'igiene urbana. Il suo operato è meticolosamente regolato da un contratto di servizio stipulato con l'amministrazione comunale, un documento che stabilisce con precisione gli standard di qualità e gli obiettivi operativi che Rap è tenuta a raggiungere per garantire una gestione efficace e sostenibile dei servizi ambientali a beneficio della comunità palermitana.