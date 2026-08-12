A luglio 2026, l'indice dei prezzi al consumo ha evidenziato aumenti significativi nelle principali città del Friuli Venezia Giulia. A Trieste, la stima definitiva ha registrato un incremento dello 0,4% su base mensile e del 2,8% su base annua. Parallelamente, a Udine, l'incremento è stato del 0,4% congiunturale e del 3,1% su base annua.

Dettagli sull'andamento dei prezzi a Trieste

Nel capoluogo giuliano, tra giugno e luglio 2026, si sono osservati aumenti congiunturali in diverse categorie. I servizi di ristoranti e di alloggio hanno segnato un +1,1%, seguiti da ricreazione, spettacoli e cultura (+0,8%) e abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili (+0,7%).

Sono rimasti invariati i prezzi per sanità, bevande alcoliche e tabacchi, servizi di istruzione, servizi finanziari e assicurativi, assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari. Al contrario, si è registrato un calo mensile per abbigliamento e calzature (−0,1%) e prodotti alimentari e bevande analcoliche (−0,1%).

Analizzando l'andamento su base annua, la voce abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili ha mostrato l'aumento più marcato, con un +8,4%. Seguono i servizi di ristoranti e di alloggio (+4,9%), i trasporti (+4,5%) e le bevande alcoliche e tabacchi (+2,5%). Le uniche diminuzioni tendenziali si sono riscontrate in abbigliamento e calzature (−0,7%) e informazione e comunicazione (−0,2%).

Dettagli sull'andamento dei prezzi a Udine

Anche a Udine, l'analisi congiunturale ha rivelato rialzi significativi. I servizi di ristoranti e di alloggio hanno registrato un +1,5%, seguiti da abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (+1,4%) e ricreazione, sport e cultura (+0,7%). I prezzi dei servizi finanziari e assicurativi e dei servizi di istruzione sono rimasti stabili. Al contrario, si sono verificati cali mensili per prodotti alimentari e bevande analcoliche (−0,6%) e bevande alcoliche e tabacchi (−0,3%).

Nel confronto anno su anno, l'unica diminuzione a Udine ha riguardato la voce informazione e comunicazione (−0,3%). Tra i principali rincari, spiccano abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (+9,1%), trasporti (+4,9%), servizi di ristoranti e di alloggio (+3,5%) e assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari (+3,0%).

Fattori chiave dell'inflazione a Trieste

L'andamento dei prezzi a Trieste è particolarmente influenzato dal comparto abitativo e dai costi energetici. Il caro casa continua a incidere sensibilmente sull'indice generale dei prezzi, con la voce abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili che si conferma tra le principali responsabili dell'aumento su base annua.