Stellantis ha annunciato l'avvio, subito dopo la pausa estiva, delle attività di WPI nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in un'area dedicata alle future vetture della piattaforma E-Car. Questo segna il primo passo operativo verso l'implementazione del nuovo programma industriale previsto per il sito produttivo campano.

L'annuncio è avvenuto durante un incontro tra Stellantis e i sindacati metalmeccanici – Fim, Uilm, Fiom, Fismic, Ugl e Aqcf – convocato per discutere la proroga dei contratti di solidarietà (Cds). Durante la riunione, le organizzazioni sindacali hanno richiesto tutele economiche per i lavoratori e chiarimenti sui tempi di avvio delle prime attività industriali relative alle nuove vetture elettriche.

È stato inoltre sollecitato un cronoprogramma dettagliato delle fasi preparatorie che accompagneranno il lancio dei nuovi modelli, previsto per il 2028.

Richieste Sindacali e Impegni Aziendali

Sul fronte delle tutele economiche, i sindacati hanno ribadito la necessità di garantire ai lavoratori la maturazione dei ratei mensili, indipendentemente dalle giornate effettivamente lavorate, e l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale alle ordinarie scadenze di paga, al fine di evitare ulteriori disagi economici ai dipendenti.

I sindacati hanno anche sottolineato che, durante il periodo di Cds, l'azienda dovrà continuare a ricercare ogni possibile opportunità di impiego temporaneo presso altri stabilimenti o realtà del gruppo Stellantis, attraverso trasferte, prestiti e distacchi.

Tale misura mira a limitare le perdite economiche per i lavoratori maggiormente colpiti dalla riduzione dell'attività produttiva. Da parte sua, Stellantis si è impegnata a garantire un'equilibrata alternanza tra giornate di lavoro e sospensioni, compatibilmente con le esigenze produttive e i profili professionali. L'azienda ha inoltre confermato l'avvio delle attività preparatorie per la produzione delle nuove E-Car e il mantenimento del ricorso, per tutta la durata dei Cds, ai prestiti e distacchi del personale presso altri stabilimenti del gruppo.

Il Futuro dello Stabilimento di Pomigliano

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco è un polo produttivo automobilistico chiave in Italia. La piattaforma E-Car costituisce una delle novità centrali del piano industriale del gruppo per il sito campano, con l'obiettivo di avviare la produzione di nuovi modelli elettrici nel 2028. L'inizio delle attività preparatorie a settembre rappresenta un passo concreto verso la transizione dello stabilimento alla mobilità elettrica.