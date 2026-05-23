Enrico Letta, ex presidente del Consiglio e autore del rapporto sul mercato unico europeo, ha lanciato un appello significativo per una maggiore indipendenza dell’Unione Europea. L'intervento, tenutosi al Festival dell’Economia di Trento il 23 maggio 2026, ha posto l'accento sulla necessità di una profonda riflessione sull'autonomia del continente. Letta ha dichiarato con forza: “È il momento dell’indipendenza europea”, evidenziando come le dipendenze accumulate dall’Europa nel corso degli anni siano diventate un grande elemento di debolezza per l'intero continente.

L'appello per una Dichiarazione di Indipendenza dell'UE

Nel cuore del suo discorso, Letta ha proposto l'urgente necessità di “fare una dichiarazione di indipendenza dell’Unione Europea”. Ha ribadito che le dipendenze con cui l'Europa ha convissuto per troppo tempo costituiscono la principale fonte di vulnerabilità. Da qui il suo “grande appello”: per raggiungere una vera indipendenza e autonomia, l'Europa deve ripartire da questo atto fondativo. L'ex premier ha inoltre sottolineato che l'Unione necessita di scelte di medio e lungo periodo, riconoscendo che tali decisioni sono intrinsecamente “complicate” e “faticose” da attuare, ma al contempo assolutamente indispensabili per garantire un futuro solido e prospero all’Unione.

Strategie per l'Autonomia Europea: Energia, Difesa e Mercati

Letta ha analizzato come le crisi economiche, come quella scaturita dal blocco dello stretto di Hormuz, spingano spesso verso interventi di brevissimo periodo. Ha però insistito sull'importanza cruciale di non trascurare le azioni strategiche che producono effetti nel medio e lungo termine. A tal fine, ha suggerito di replicare l'approccio adottato per l'introduzione dell'euro, applicando la medesima visione a settori vitali. Tra questi, ha menzionato l'energia, la difesa europea, la connettività europea e, in particolare, i mercati finanziari. Ha ricordato un precedente significativo: “Come con il Covid, quando siamo stati in crisi le decisioni le abbiamo prese”, evidenziando la capacità dell'Europa di agire con determinazione nei momenti critici.

Il ruolo dell'Europa nel contesto globale al Festival di Trento

Il Festival dell’Economia di Trento, palcoscenico di questo importante intervento, si conferma un appuntamento chiave per il dibattito sulle sfide economiche e sociali globali. L’edizione 2026 si concentra specificamente sul ruolo in evoluzione dell’Unione Europea in un panorama mondiale in rapida trasformazione. La partecipazione di figure istituzionali, economisti ed esperti offre una piattaforma per approfondire le strategie necessarie a rafforzare la posizione dell'Europa sullo scenario internazionale, rendendo il messaggio di Letta particolarmente risonante in questo contesto di confronto e analisi.