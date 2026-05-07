Mosca ha rinnovato un severo avvertimento all'Ucraina, minacciando un massiccio attacco missilistico su Kiev qualora le forze ucraine tentassero di colpire le celebrazioni previste a Mosca per il 9 maggio, data che commemora l'anniversario della vittoria sul nazifascismo. La Russia ha chiarito che, in risposta a eventuali azioni ucraine contro la parata, la capitale ucraina sarebbe oggetto di una rappresaglia. Il Ministero della Difesa russo ha inoltre specificato che, in tale scenario, la popolazione civile e le rappresentanze diplomatiche presenti a Kiev dovrebbero lasciare la città per ragioni di sicurezza.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato l'entrata in vigore di un cessate il fuoco unilaterale, annunciato da Mosca, che avrà inizio alla mezzanotte tra giovedì e venerdì e si protrarrà fino alla mezzanotte di sabato, 9 maggio. La Russia ha esteso l'invito anche alla parte ucraina affinché sospenda le ostilità per la durata di questo periodo. Una nota diffusa tramite il canale Telegram del ministero ha chiarito la posizione: "In caso di tentativi del regime di Kiev di interrompere la celebrazione dell’81/o anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica a Mosca, le forze armate della Federazione Russa lanceranno un attacco missilistico massiccio contro il centro di Kiev". Il medesimo comunicato ha reiterato l'avvertimento: "Avvertiamo ancora una volta la popolazione civile di Kiev e i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche straniere della necessità di lasciare la città in tempo".

Misure di sicurezza e l'annuncio del cessate il fuoco

Il Ministero della Difesa russo ha evidenziato come il cessate il fuoco sia stato proclamato con l'intento di assicurare il regolare svolgimento delle celebrazioni per l'81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. L'appello a sospendere le ostilità è indirizzato a entrambe le parti, le forze russe e quelle ucraine, con l'obiettivo primario di prevenire qualsiasi escalation durante le commemorazioni ufficiali previste a Mosca. Il comunicato ufficiale ha inoltre rafforzato l'esigenza per i civili e il personale diplomatico a Kiev di adottare misure preventive, lasciando la città in previsione di possibili attacchi.

Le celebrazioni del 9 maggio e la sicurezza diplomatica

La parata del 9 maggio a Mosca costituisce una delle più significative celebrazioni nazionali russe, commemorando la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale. In vista di questo evento, la presenza di rappresentanze diplomatiche straniere a Kiev è stata posta sotto particolare attenzione dalle autorità russe. Queste ultime hanno esplicitamente invitato sia i diplomatici sia i civili a considerare l'opzione di lasciare la capitale ucraina qualora si verificasse una escalation. Il Ministero degli Affari Esteri russo ha, inoltre, sottolineato l'importanza cruciale della sicurezza per il personale diplomatico durante eventi di tale risonanza, come la parata del 9 maggio.