Il Cremlino ha categoricamente smentito le notizie diffuse dai media su una presunta intenzione della Russia di attaccare la Nato, definendole "spauracchi" privi di fondamento e totalmente scollegati dalla realtà. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che tali affermazioni "non hanno niente a che vedere con la realtà", rispondendo alle recenti speculazioni su possibili piani offensivi russi contro l'Alleanza Atlantica e sottolineando la natura infondata di tali allarmi.

Il contesto delle crescenti tensioni e le azioni ibride

Le dichiarazioni di Peskov giungono in un periodo di crescente attenzione e preoccupazione verso presunte minacce e azioni ibride attribuite alla Russia nei confronti di alcuni Paesi membri della Nato.

Si è registrata, infatti, un'intensificazione di operazioni che includono sospetti sabotaggi, incendi dolosi, danni a infrastrutture critiche e ripetute incursioni di droni nello spazio aereo degli Stati dell'Alleanza. Tra gli episodi più recenti e significativi, le forze romene hanno abbattuto tre droni tra il 24 e il 26 luglio, uno dei quali identificato come un modello Shahed di fabbricazione russa. Inoltre, un missile Kh-101 russo ha attraversato lo spazio aereo polacco, cadendo nella regione di Lublino, eventi che hanno ulteriormente alimentato il dibattito sulla sicurezza regionale.

La risposta della Nato e l'evoluzione della pianificazione difensiva

In risposta a questi eventi e alle violazioni dello spazio aereo, la Nato ha tenuto una riunione il 12 agosto, durante la quale i Paesi membri hanno condannato fermamente le azioni russe in Polonia e Romania, ribadendo la propria unità e la risolutezza nella difesa del territorio dell'Alleanza.

Sono state prontamente attivate difese aeree e terrestri per rafforzare la sicurezza. La pianificazione militare dell'Alleanza sta ora valutando scenari che prevedono un significativo rafforzamento dell'autosufficienza europea in ambito difensivo, anche considerando l'eventuale assenza di una partecipazione diretta degli Stati Uniti nella protezione della strategica regione del Mar Baltico, un'evoluzione che riflette le mutate dinamiche geopolitiche.

Campagne di disinformazione e il rafforzamento della sicurezza

Oltre alle incursioni e ai sabotaggi, sono state documentate e indagate campagne di disinformazione attribuite a gruppi russi. Queste includono tentativi di influenzare le elezioni regionali in Germania e azioni mirate contro candidati politici in Francia.

Le autorità di diversi Paesi europei hanno avviato indagini approfondite su tali episodi e hanno rafforzato le misure di sicurezza in settori strategici e nelle infrastrutture critiche, evidenziando la complessità e la multidimensionalità delle minacce contemporanee che l'Europa si trova ad affrontare.