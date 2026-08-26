Il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha lanciato un allarme significativo sulla situazione in Cisgiordania, definendo la regione una vera e propria 'terra di nessuno'. La dichiarazione, rilasciata il 26 agosto 2026, evidenzia un quadro di crescente tensione e instabilità che ha visto un preoccupante deterioramento negli ultimi mesi. La denuncia di Pizzaballa sottolinea l'escalation della violenza e la diffusa insicurezza che affligge sia la popolazione locale che le comunità cristiane presenti nell'area.

Nel corso del suo intervento, il patriarca ha messo in luce come la mancanza di controllo e di sicurezza abbia reso la vita quotidiana estremamente difficile per numerosi residenti.

La sua affermazione, 'la Cisgiordania è diventata una terra di nessuno', non è solo una metafora, ma riflette un profondo senso di abbandono e una percezione di insicurezza ormai radicata tra gli abitanti. Pizzaballa ha inoltre espresso una viva preoccupazione per il futuro delle comunità cristiane, le quali si trovano a operare e vivere in un contesto sempre più complesso e precario, dove la stabilità sembra un miraggio.

La grave situazione di sicurezza in Cisgiordania

Pizzaballa ha descritto la situazione come particolarmente grave, ponendo l'accento sulle immense difficoltà che le diverse comunità sono costrette ad affrontare quotidianamente. Ha ribadito con forza che l'assenza di un'autorità forte e universalmente riconosciuta rende estremamente arduo garantire la sicurezza e la stabilità indispensabili per una convivenza pacifica e duratura.

Queste dichiarazioni risuonano in un periodo in cui la regione è costantemente scossa da tensioni e scontri che coinvolgono molteplici gruppi e interessi divergenti, rendendo il panorama ancora più volatile.

Il ruolo e l'impegno del Patriarcato Latino di Gerusalemme

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme si configura come una delle più importanti e influenti istituzioni cristiane dell'intera regione. Esso funge da fondamentale punto di riferimento per le comunità cattoliche distribuite in un vasto territorio che include Israele, Palestina, Giordania e Cipro. L'istituzione è attivamente impegnata in una serie di attività cruciali: dalla cura pastorale all'educazione, fino al supporto sociale, offrendo un sostegno concreto alle popolazioni locali in un ambiente perennemente segnato da instabilità e conflitti.

La sua sede storica si trova a Gerusalemme, e il Patriarcato si dedica con costanza alla promozione del dialogo interreligioso e alla ricerca della pace nella regione, un compito reso sempre più urgente dalle circostanze attuali.