In questo mese di Aprile sono stati pubblicati molti concorsi dedicati ai laureati in legge ed economia. Vediamo quindi quelli più importanti, indicando requisiti, prove d'esame e la scadenza nel mese di aprile.

Bandi Corte dei Conti, Miur e altri concorsi

Incominciamo da quello della Corte dei conti per 25 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. C'è tempo fino al 30 aprile per candidarsi. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Possono partecipare i Magistrati Ordinari; Magistrati Amministrativi, Procuratori dello Stato Magistrati Militari di Tribunale, Avvocati dello Stato, Avvocati iscritti all'albo da 5 anni, Lavoratori di ruolo delle PA, Militari attinenti all'incarico ufficiali, Impiegati degli enti comunitari.

L'esame consta di 4 prove scritte e di una prova orale.

Ricordiamo poi il concorso indetto dal MIUR a 253 posti di funzionario giuridico -amministrativo contabile. La domanda scade il 29 aprile. Il 29 maggio 2018 verrà dato avviso delle modalità, della sede, della data e dell'ora di svolgimento delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive. Gli esami consistono in 2 prove scritte ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridica, amministrativa, e contabile.

Un altro interessante bando è quello dell'ANAC per titoli ed esami, per reclutare 35 unità da inquadrare nella Categoria A –cat. F1 – per il profilo 'Specialista di area amministrativa e giuridica'. Il bando a tempo indeterminato con scadenza 20 aprile 2018 è reperibile sul sito http://ripam.formez.it.

Occorre essere laureati in Legge; in Scienze delle PA, in Scienze della Politica, in Teoria e Tecniche della Normazione e dell'Informazione Giuridica. Il bando prevede una prova preselettiva e una a risposta multipla. Viene poi prevista una prova scritta teorica con quesiti a risposta multipla; una prova scritta teorico-pratica e infine un colloquio orale. Tempo di nuovo concorsi a tempo indeterminato anche per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il MEF ha infatti bandito ben 6 nuovi concorsi per la ricerca di personale in campo economico e giuridico. Sono richiesti in particolare 230 collaboratori economici, fascia retributiva F1, in III area funzionale: I profili ricercati sono:

• 80 collaboratori statistico ed economico-quantitativo;

• 90 collaboratori aziendale;

• 60 collaboratori finanziari

Sono ricercati poi 170 collaboratori amministrativi così ripartiti:

50 collaboratori con orientamento giuridico-finanziario

40 collaboratori con orientamento giuridico-tributario

80 collaboratori con orientamento giuridico relativo a servizi amministrativi trasversali

C’è tempo per il 1^ bando dei 230 collaboratori fino al 27 aprile per candidarsi e per il 2^ bando per giuristi fino al 6 maggio per inoltrare istanza.

Ognuno dei 6 concorsi si snoda attraverso 2 prove scritte ed una prova orale, oltre che un’eventuale prova preselettiva. Essa avrà ad oggetto quesiti a risposta multipla, di cui 20 di logica e di comprensione del testo e 70 per verificare la conoscenza della lingua inglese. Per maggiori dettagli visitate il sito www.concorsionline.mef.gov.it.

Anche l’ENAC ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 37 Ispettori aeroportuali categoria C, posizione economica C1. I nuovi assunti a tempo indeterminato presteranno servizio nelle Direzioni aeroportuali su tutto il territorio nazionale. Occorre essere in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente.La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata in via telematica entro il 16 aprile 2018. L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le 2 prove scritte da una prova preselettiva. Tali prove avranno ad oggetto 3 quesiti, a risposta aperta, sul diritto amministrativo; della navigazione – parte aeronautica; dell’UE, regolamenti e altra normativa dell’UE- elementi di economia dei trasporti; gli organismi pubblici nazionali. Per maggiori dettagli visitate i sito www.enac.gov.it nella sezione 'Concorsi e selezioni'.

Bandi comunali per funzionari: ecco tutto l’elenco

Per quanto riguarda i bandi per giuristi ed economisti indetti da Amministrazioni centrali, enti locali, iniziamo con il dire che il comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo (in Veneto) ha pubblicato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1, settore gestione economica, finanziaria, controllo gestione, tributi, commercio, demanio, turismo, attivita' produttive. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 22 aprile. Per maggiori informazioni collegatevi su www.comune.portotolle.ro.it alla voce Amministrazione trasparente -Concorsi.

Ancora segnaliamo che il comune San Vito al Tagliamento (Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Pordenone) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio ragioneria. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 26 aprile 2018. Il testo integrale del bando di concorso, e' disponibile su: http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it alla sezione concorsi. Occorre essere in possesso di Diploma di laurea di durata non inferiore a 4 anni, vecchio ordinamento (DL) in economia e commercio o titolo di studio equipollente. La selezione concorsuale verrà effettuata per esami mediante tre prove: Prova scritta-teorica, Prova scritta-pratica; Prova orale sulle materie d'esame.

Il comune di Selva di Cadore (in provincia di Belluno) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno di un 'Istruttore direttivo amministrativo contabile' - cat. D, posizione economica D1,CCNL. Occorre essere laureati in giurisprudenza o scienza dell’economia. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 22 aprile. Il testo integrale del bando è reperibile su http://www.comune.selvadicadore.bl.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

In provincia di Modena il Comune di Nonantola tramite l’Unione del Sorbara ha indetto un concorso pubblico con scadenza 23 aprile, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e ad orario intero di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, presso, area amministrativa affari generali - servizio segreteria. Occorre essere in possesso di laurea in scienze politiche, economia , giurisprudenza. Per maggiori dettagli visitate il sito www.unionedelsorbara.mo.it -Amministrazione trasparente

Infine segnaliamo che l'Ente Di Gestione Delle Aree Protette Dei Parchi Reali ha reso noto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico a tempo determinato, categoria D, posizione giuridica D1. Il termine per la presentazione delle domande scade il 22 aprile. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' disponibile sul sito www.parchireali.gov.it /Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.