Sono veramente tanti gli gli #scioperi dei #trasporti locali e nazionali in programma dal 10 al 20 aprile 2018 in tutta la penisola. Oltre allo stop dei #mezzi pubblici, ci sarà uno sciopero nazionale negli aeroporti di tutta Italia.

Scioperi trasporti da Nord a Sud

Il primo sciopero [VIDEO] ci sarà martedì 10 aprile 2018 e interesserà il personale della società Busitalia Veneto, che si asterrà dal lavoro per quattro ore con varie modalità. Il giorno seguente il personale GTT di Torino fermerà i propri mezzi pubblici per quattro ore con modi non annunciati e consultabili presso l’azienda stessa. A Cosenza lo sciopero del personale della società Parise Rocco e Antonio si fermerà per 24 ore nella stessa giornata di mercoledì 11 aprile.

Sciopero anche sulle autostrade meridionali un’ora per ogni turno in tutta la regione Campania.

Sciopero nazionale del trasporto aereo per 24h

Venerdì 13 aprile 2018 sono state proclamate 24 ore di sciopero nazionale [VIDEO] in tutti gli aeroporti d’Italia, dalle ore 00:00 alle ore 23:59 da parte della società Aviapartner Handling. L’astensione dal lavoro durerà quattro ore negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Pisa e Firenze. Lo sciopero degli aerei si ripeterà la settimana seguente: venerdì 20 aprile 2018 il personale della società ENAV di Alghero e quello dell’azienda Aerdorica di Ancona incrocerà le braccia dalle 12:00 alle 16:00.

Mezzi pubblici di Roma e Napoli fermi per 4h

Venerdì 13 aprile dalle 8:30 alle 12:30 i mezzi pubblici delle aziende SRB Bracci, Sap e Cotri di Roma non viaggeranno, ma non sarà l’unico sciopero della giornata, perché a Napoli l’azienda EAV non lavorerà dalle 9:00 alle 13:00.

Sabato 14 problemi per i trasporti pubblici a Vicenza per otto ore, dalle 15:00 sino al termine di il servizio si asterrà dal lavoro il personale della società SVT, mentre domenica 15 il personale della Società autostrade per l’Italia non lavorerà durante le ultime quattro ore di ogni turno nella zona del settimo tronco di Pescara. Lunedì 16 aprile la settimana comincerà con otto ore di sciopero del consorzio COTRAV di Velletri in provincia di Roma, dalle 8:30 alle 16:30 ed infine l’ultima giornata di problemi per quel che riguarda lo sciopero dei mezzi pubblici sarà venerdì 20 aprile 2018 con 24 ore di sciopero da parte dell’azienda TPL di Savona.

Per essere aggiornati su eventuali modifiche agli scioperi dei trasporti basta contattare le relative aziende oppure consultare il sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.