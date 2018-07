Si cercano assaggiatori di Nutella. Sembrerebbe uno divertentissimo scherzo capace di suscitare l'attenzione di ogni bambino, ma la figura che l'azienda piemontese famosa in tutto il mondo ricerca è quella di "giudice sensoriale", ovvero di assaggiatore di Nutella. La Ferrero ha pubblicato [VIDEO] questa singolare offerta di lavoro per testare i semilavorati e i prodotti iniziali della nota crema al cacao per i consumatori che in futuro la acquisteranno.

L'annuncio della Ferrero su un sito di lavoro

L'annuncio è stato pubblicato dalla Openjobmetis per conto della società di ricerca e sviluppo della Ferrero, la Sorematic Italia.

Solitamente l'azienda Ferrero utilizza dei dipendenti propri per poter testare il gusto [VIDEO] della crema al cacao e nocciole, ma ora vuole che si testi su semplici consumatori, a cui non è richiesta nessuna esperienza. Fra i soli requisiti richiesti vi è la totale disinformazione sugli aspetti nutrizionali od organolettici del prodotto.

Il corso di formazione per assaggiare la Nutella

Le sessanta persone che saranno scelte per poter ricoprire il ruolo di giudice sensoriale dovranno innanzitutto frequentare un corso di formazione a partire dal 30 settembre, con lo scopo di allenare il gusto e l'olfatto, i due sensi principali coinvolti durante i pasti. Di queste sessanta persone ci sarà una selezione aggiuntiva di quaranta che saranno a loro volta suddivisi in "panel" da venti persone ciascuno.

Lo scopo del corso è anche quello di allenare i prescelti a descrivere a parole in modo soddisfacente ed essenziale le sensazioni scaturite dai vari assaggi che verranno effettuati. Il contratto è part-time (si richiedono soltanto due giorni alla settimana) e compatibile con altri lavori (dato che non necessita di tantissime ore). La sede è ad Alba (Piemonte), cittadina nota anche per il tartufo bianco.

Chi non può fare l'assaggiatore di Nutella

Le uniche che non possono partecipare alla selezione sono quelle persone che non hanno dimestichezza con il personal computer e soprattutto quelle che sono affette da allergie, anche se queste non coinvolgono frutta a guscio o altri ingredienti essenziali per produrre la Nutella. Infatti, è risaputo che anche se si ha una allergia specifica, si è comunque soggetti ad una evoluzione dell'allergia stessa che potrebbe mutare o peggiorare la già delicata situazione dell'individuo, con conseguenze anche gravi.