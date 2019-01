Annuncio

Per chi è alla ricerca di un nuovo concorso che riguarda il ruolo sanitario di biologo, [VIDEO] tecnico di laboratorio biomedico e ostetrica, si fa presente che tre differenti aziende sanitarie hanno bandito ulteriori selezioni pubbliche per le medesime professioni. Le prove concorsuali verranno espletate, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (biologo), l'Azienda Ospedaliera di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi, per la professione di tecnico biomedico e presso l'U.S.L Toscana Nord Ovest (ostetrica).

Selezione biologo

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 'A .Mirri', con sede a Palermo ha indetto una selezione, per l'assegnazione di una borsa di studio a laureati triennali in Scienze biologiche e titoli afferenti.

Gli aspiranti alla selezione devono essere in possesso del titolo di studio previsto per la borsa, cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.

Presentazione della domanda

La domanda deve pervenire, entro il 24 gennaio 2019 esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. Il bando completo è consultabile, nella pagina principale del sito: izssicilia.it.

Quattro posti per tecnico di laboratorio biomedico

Il San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona della città di Salerno indice un concorso pubblico per l'assegnazione di quattro posti di tecnico di laboratorio biomedico [VIDEO]. Possono prendere parte al concorso, i concorrenti che in possesso del diploma di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, (classe di appartenenza L/SNT3, classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche), con iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

La domanda deve essere inviata tramite procedura telematica, collegandosi nel portale dell'azienda sanitaria: sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, entro il prossimo 4 febbraio. Il testo del bando integrale è scaricabile alla voce 'concorsi' del sito: sangiovannieruggi.it.

Avviso pubblico per ostetriche

Si rende noto che la U.S.L. Toscana Nord Ovest ha indetto un avviso pubblico, per il conferimento di tre borse di studio, per la realizzazione al progetto 'Sostegno alla Genitorialità'. Oltre ai requisti generali è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di Laurea triennale Ostetrica (votazione di almeno 108 su 110);

Iscrizione al Collegio delle Ostetriche;

Abilitazione alla professione di ostetrica;

Esperienza nel settore Consultoriale area maternità.

Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere consegnate direttamente o inviate all’ufficio protocollo dell'azienda, oppure tramite e-mail certificata, entro il prossimo 11 gennaio. Il presente bando è affisso, sul sito dell'U.S.L. Toscana Nord Ovest e sul B.U.R.T. N 52 dello scorso 27 dicembre.