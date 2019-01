Annuncio

Emirates, la compagnia di Dubai, ricerca nuovo personale da introdurre nel proprio team di bordo [VIDEO]. La compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai richiede dipendenti italiani, che selezionerà a gennaio, in 4 diverse città: Milano, Roma, Torino e Catania. La compagnia vola in Italia da ben 26 anni ed è stata fondata il 25 marzo 1985. Si tratta della più grande compagnia del Medio Oriente, che vanta 161 destinazioni in 6 continenti diversi.

I requisiti richiesti

Gli aspiranti che sognano la nuova professione, e vogliono tentare [VIDEO] di essere assunti, devono presentare un Curriculum Vitae aggiornato in lingua inglese, completo di una foto attuale.

Prima di prendere parte all'Open Day, si raccomanda la registrazione al sito del gruppo Emirates. La compagnia 'favorirà' i candidati più appassionati ed entusiasti, per garantire e confermare ai propri clienti un'esperienza di bordo sempre superiore alla concorrenza.

Le date degli Open Days, nelle città italiane

Nelle quattro città italiane saranno fissati diversi appuntamenti: A Milano, venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 8:00, presso l'hotel Sheraton Milano Malpensa, Strada Statale 336, 21010 Ferno (VA); a Roma, mercoledì 23 gennaio 2019, ore 8:00, presso l’Hotel Marriott Grand Hotel Flora, via Vittorio Veneto, 191; a Torino, domenica 20 gennaio 2019, ore 8:00, presso l’AC Hotel by Marriott Torino, via Bisalta, 11, 10126 Torino; A Catania, sabato 26 gennaio 2019, ore 8:00, presso l’Hotel Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center; via Antonello da Messina 45 Aci Castello, 95021 Catania.

Dai partecipanti è pretesa la massima puntualità e la collaborazione ad impegnare tutta la giornata nella sede dedicata all'evento. Gli aspiranti che passeranno la prima selezione, saranno poi avvisati per i prossimi colloqui.

Benefits offerti dalla compagnia

Sono molti i benefits offerti al personale di bordo dalla compagnia aerea: un alloggio completamente gratuito a Dubai, il reddito esente dalle imposte, il trasporto da e per l'aeroporto, una copertura medica e dentistica, diversi sconti particolari sugli acquisti e numerose attività da svolgere a Dubai. Inoltre, la compagnia, offre molti vantaggi per la propria famiglia e amici.

Grazie al raffronto positivo da parte dei clienti per i servizi proposti, e per la veloce crescita, la compagnia ha riscosso diverse gratifiche e riconoscimenti, tra i quali "Compagnia aerea dell'anno" nel 2011 assegnatole da Air Transport World e "Miglior compagnia per i servizi offerti durante il volo" assegnatole nel 2012 da Skytrax e la "Miglior compagnia aerea del mondo".