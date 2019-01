Annuncio

Indire, ieri 15 gennaio 2019, ha pubblicato l'aggiornamento dei dati sull'utilizzo della piattaforma 'Neoassunti indire 2018/2019' da parte dei docenti neoassunti e docenti Fit. Dai nuovi elementi pubblicati, riferiti al periodo compreso dal 26 novembre 2018 e il 15 gennaio 2019, si è evidenziato un aumento considerevole [VIDEO] dei bilanci iniziali inviati. Infatti si è passati da appena 1742 del primo aggiornamento dati a 4.042, inoltre, risultano esserci 14.656 bilanci iniziali in lavorazione. Per quando riguarda i bilanci iniziali Fit, quelli inviati sono pari a 494 contro i 5.062 in lavorazione. Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni sulle altre attività registrate sull'ambiente online.

Dati sui laboratori formativi, attività di visiting e attività didattica

I docenti che hanno già compilato il curriculum e il bilancio iniziale possono redigere anche il patto formativo.

E' possibile trovare dei modelli di patto liberamente scaricabili dalla sezione 'Toolkit'. [VIDEO] Al momento, sono pochi i laboratori formativi documentati: appena 175 e 10 visite a scuole innovative, nel periodo compreso tra il 26 novembre 2018 e il 15 gennaio 2019.

I materiali utilizzati dai docenti, nello stesso periodo, per documentare l'attività didattica, complessivamente sono pari a 1550, il numero maggiore di questi si riferisce a quelli utilizzati durante la lezione: pari a 453. A seguire sono stati caricati 200 materiali prodotti dagli studenti nell'attività, 216 documentazioni dell'attività e 80 riflessioni a caldo sull'attività.

Risultano poi già in lavorazione 6.597 bilanci finali, mentre 6 sono stati già inviati tra il 26 novembre e il 15 gennaio. Per quanto concerne la lavorazione dei bilanci finali Fit, dai dati pubblicati ieri nella piattaforma Indire si può dedurre che essi sono pari a 2.809 e 10 sono stati inviati.

Risultano, invece, essere pochi i bisogni formativi in lavorazione: appena 6.141, di cui 18 inviati. I bisogni formativi Fit sono pari a 2.540 e 18 sono stati inviati.

I docenti neoassunti hanno iniziato anche a compilare i questionari di monitoraggio della formazione online: al momento ne risultano 19.292 in lavorazione e 41 inviati. I questionari in lavorazione nel percorso annuale Fit sono pari a 2884 e 7 sono quelli già inviati. Ad ogni modo i questionari sarebbe opportuno compilarli nella fase finale della formazione, in modo da poter rispondere in modo più coerente con quanto svolto nell'intero processo formativo non solo quello online, ma anche quello offline (incontri, patto formativo e peer to peer).