Annuncio

Annuncio

Foot Locker è un'azienda che da 30 anni si occupa della distribuzione di scarpe e di abbigliamento sportivo. Ha negozi sparsi in tutto il mondo, anche in Italia, e fornisce prodotti di varie marche. Nei centri commerciali sul nostro territorio sono aperti negozi di questo distributore in continua ricerca di personale. In particolare, dal suo sito web si può notare l'area "Lavora con noi" dal quale è visionabile l'elenco delle Offerte di lavoro ed è possibile candidarsi.

Leggi anche Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali: concorso pubblico per 291 borsisti

In Italia, ultimamente l'azienda cerca addetti vendita. [VIDEO]

La posizione più ricercata in Italia da Foot Locker

Come anticipato sopra, tra i 2500 negozi di Foot Locker ci sono quelli presenti in Italia.

Advertisement

Questi ultimi puntano di recente sulla ricerca di addetti vendita. [VIDEO] È proprio questa la posizione che ha aperto in varie province italiane. Dalla lista presente sul sito web aziendale si può prendere un esempio significativo. Il punto vendita Foot Locker di Perugia, in via Corso Vannucci, 29, è infatti alla ricerca di addetti di questo tipo. Nello specifico, al candidato è richiesta una forte passione per le sneakers e i vestiti sportivi. Egli dovrà essere in grado di soddisfare il cliente e quindi sarà necessario che conosca le ultime tendenze dei prodotti da vendere. Di conseguenza, sarà assunto colui che rientrerà in determinati requisiti, tra i quali: il possesso di esperienza precedente in questo settore, la capacità di condurre autonomamente una vendita, la disponibilità a lavora part-time e nei giorni festivi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Come si fa la domanda di lavoro online

Si è detto che Foot Locker seleziona anche coloro che si candidano online alle posizioni aperte. Per partecipare a tale selezione esiste un apposito spazio del suo suo sito web al quale si accede digitando "foot locker lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Dopo questa azione, cliccando sul primo link che compare si entra nella pagina di nostro interesse. A questo punto, bisogna cliccare sullo Stato in cui scegliamo di lavorare e cioè in questo caso su "Italy". Bisognerà poi scorrere la schermata successiva fino a quando non comparirà il pulsante "Vedi tutti i ruoli". Un click su quest'ultimo porterà all'elenco delle posizioni aperte in tutti i negozi dell'azienda, a cominciare da quelli in Italia. Una volta scelta l'offerta più idonea, all'interno della sua descrizione è presente il pulsante rosso "Fai domanda ora" che servirà per completare la domanda di lavoro.