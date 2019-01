Annuncio

A distanza di undici giorni dal via libera in Consiglio dei Ministri è arrivata anche la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al decreto che include le misure di reddito di cittadinanza e Quota 100. L'attesa è stata motivata da una serie di modifiche e limature al testo precedentemente approvato dal CdM lo scorso 17 gennaio, per queste ragioni si è accumulato un leggero ritardo per la firma del Colle. Il provvedimento entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, da quel momento, il Parlamento avrà a disposizione un periodo di 60 giorni per la sua conversione in legge.

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza

Secondo le stime potrebbero essere circa 5 milioni i beneficiari del reddito di cittadinanza per un totale di oltre 1 milione e 300 mila famiglie di cui la fetta maggiore, pari a circa il 53%, è concentrata nelle regioni meridionali e nelle isole.

Come è noto l'accredito del sussidio [VIDEO] avverrà attraverso un versamento che sarà effettuato su una apposita card chiamata appunto Carta reddito di cittadinanza e, in ogni caso, l'importo massimo erogabile ammonta a 500 euro ai quali possono essere sommati ulteriori 280 euro se il beneficiario è titolare di un contratto di affitto o ulteriori 150 euro nel caso la persona viva in una casa di proprietà per la quale è in corso un mutuo. Per ottenere il reddito di cittadinanza occorre essere in possesso di diversi requisiti:

Essere cittadini italiani oppure avere la cittadinanza europea o anche risultare lungo soggiornanti ma essere in possesso della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Avere un ISEE che non superi i 9.360 euro annui.

Un patrimonio immobiliare, esclusa la prima abitazione, di un valore non superiore ai 30.000 euro annui.

In caso di patrimonio finanziario lo stesso non deve essere superiore ai 6.000 euro.

Nel caso di famiglie con persone disabili, patrimonio finanziario inferiore ai 20.000 euro.

Come presentare domanda per il reddito di cittadinanza

Occorre innanzitutto precisare che per l'attivazione delle procedure finalizzate a presentare domanda per il reddito di cittadinanza bisogna pazientare fino al mese di marzo; le domande potranno essere presentate [VIDEO] attraverso un portale web che dovrebbe essere pronto a marzo.

L'erogazione del sussidio partirà dal mese successivo all'accoglimento dell'istanza. In ogni caso saranno abilitati anche Caf, Poste Italiane e sportelli Inps che potranno accogliere le domande con la compilazione di un modulo che sarà predisposto dall'Istituto di Previdenza.