Dai primi dati pubblicati da Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), riferiti al periodo compreso tra il 26 novembre 2018 e il 20 dicembre 2018, è emerso che i docenti iscritti all'ambiente online sono pari a 26.274, contro i 18.116 tutor. [VIDEO] Molti docenti hanno completato il curriculum formativo e il bilancio iniziale, parti integranti della documentazione che andrà consegnata al comitato di valutazione per la discussione finale. Gli altri documenti saranno le attività didattiche, il bilancio finale delle competenze e i bisogni di sviluppo futuri.

Le esperienze inserite nel curriculum formativo nel periodo di riferimento sono state 14.548 contro 15.291 bilanci iniziali in lavorazione. Tali dati, si stima, saranno raddoppiati nel prossimo report pubblicato da Indire, previsto per il 15 gennaio.

Molti docenti infatti hanno compilato curriculum formativo e bilancio nel periodo delle festività natalizie.

Appena 1.742 i bilanci iniziali inviati dai docenti neoassunti

In realtà i bilanci iniziali inviati nell'ambiente neoassunti relativi al percorso annuale FIT, tra 26 novembre e il 20 dicembre 2018, sono stati molto pochi: appena 1.742. Inoltre sono emersi dei dati del tutto irrisori per le attività didattiche: infatti 451 è il numero complessivo dei materiali utilizzati dai docenti per documentare l'attività didattica. Ad ogni modo, per poter completare le differenti attività previste su Indire non c'è una tempistica stringente. Tuttavia spesso le scuole indicano delle date di scadenza intermedie per la consegna delle attività. La chiusura dell'ambiente online del corrente anno scolastico 2018/2019 avverrà alla fine del mese di settembre 2019. Inoltre va precisato che, per quando riguarda la visualizzazione dei materiali contenuti nella sezione Sviluppo Sostenibile, Indire ne tiene traccia al solo scopo di facilitarne la fruizione, consentendo così di proseguire la fruizione riprendendola dal punto in cui questa è era stata interrotta precedente.

I tutor accoglienti potranno accedere all'ambiente online per l'anno scolastico 2018/2019 al completamento delle attività online da parte dei docenti neoassunti (indicativamente a fine mese di marzo, inizio mese di aprile). I tutor nell'ambiente online [VIDEO], a seguito dell'accesso, dovranno compilare il questionario sull'attività svolta e stampare l'attestato per ogni docente tutor seguito durante l' anno di prova.