Oggi, lunedì 29 aprile, si stanno svolgendo le prove scritte del corso di specializzazione sul sostegno nelle università del Salento, di Verona e di Siena. Nelle altre università gli scritti inizieranno nel mese di maggio: si partirà all'ateneo Roma Tre il 3 maggio. I candidati, per superare lo scritto e accedere all'ultima prova ovvero quella orale, dovranno raggiungere il punteggio minimo di 21/30. Il superamento della prova orale permetterà di accedere al corso di specializzazione che si svolgerà in non meno di otto mesi.

Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni su come sarà strutturato il corso che, tra le altre cose, prevede 300 ore di tirocinio.

Corso di specializzazione: durata, valutazione e superamento

I candidati, per superare la prova scritta e orale che permetterà l'accesso al corso di tirocinio formativo attivo (TFA), dovranno dimostrare di possedere competenze socio-psico-pedagogiche su intelligenza emotiva e pensiero divergente, e infine competenze organizzative. La prova consiste in un colloquio individuale sulle materie previste nel bando, che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso.

Inoltre, durante il colloquio orale, la commissione valuterà anche le competenze di lingua straniera, informatiche e comunicative.

Il corso, che partirà nel mese di giugno seguendo i differenti calendari proposti dalle università, prevederà anche attività di laboratorio e di tirocinio diretto e indiretto. Il tirocinio permette l’acquisizione dei previsti 12 CFU, senza i quali il corso non può essere superato. Al termine del corso i candidati dovranno sostenere un esame finale, previo raggiungimento di un voto non inferiore a 18/30. L'intero corso, si stima, terminerà nel mese di marzo 2020.

TFA sostegno: 14.224 posti totali per l'anno scolastico 2019/2020

I posti totali banditi per l'anno 2019/2020 sono 14.224, con maggiori posti per Regione nella Scuola dell'infanzia e primaria. Nella Regione Campania, ad esempio, presso l'Università napoletana Suor Orsola Benincasa sono disponibili 270 posti all'infanzia e 350 alla scuola primaria. I posti per la scuola secondaria di secondo grado sono pari a 270 e 110 per la scuola secondaria di primo grado. Infine è utile precisare che i i candidati che non hanno superato la prova pre-selettiva potranno provare ad accedere al concorso il prossimo anno. Il bando dovrebbe uscire nel mese di febbraio 2020.