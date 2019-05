Sono attualmente in corso tre Concorsi Pubblici per coloro che siano in possesso di una laurea in scienze del servizio sociale, in archeologia, in lingue e culture moderne e scienze del turismo e altri titoli afferenti.

I bandi, con scadenza tra il 2 e il 7 giugno, sono stati pubblicati dall'Azienda Socio Sanitaria di Lodi (assistente sociale); dall'Università di Bologna (archeologo) e dal Comune di Luino (operatore accoglienza turistica).

Concorso per cinque assistenti

L'Azienda Socio Sanitaria di Lodi ha indetto un avviso pubblico per la copertura di cinque assistenti sociali, di cui un posto riservato al personale in congedo delle Forze Armate.

Concorso per assistente sociale, archeologo e operatore al turismo.

Oltre ai requisiti generali, i candidati devono possedere una Laurea in Scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti, con iscrizione al relativo ordine professionale.

Invio della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, deve essere presentata entro il 3 giugno, tramite procedura online, all’indirizzo internet: asstlodi.iscrizioneconcorsi.it. Alla domanda è necessario allegare la ricevuta della tassa di € 7,50. Per ogni ulteriore informazione è possibile reperire il testo completo dell'avviso, sul sito internet dell'Azienda Socio Sanitaria di Lodi, alla voce 'concorsi'.

Selezione per archeologo

L'Università di Bologna 'Alma Mater Studiorum' ha emanato una procedura di valutazione comparativa, per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato, per il settore concorsuale 10/D1 Storia Antica e settore scientifico disciplinare L-ANT/03 Storia Romana. Tra i requisti specifici è richiesto uno dei seguenti titoli:

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia;

Oppure,aver usufruito degli assegni di ricerca o borse post- dottorato.

Domanda di partecipazione

La presentazione della domanda di partecipazione, deve essere fatta esclusivamente tramite procedura telematica accedendo, al seguente link: concorsi.unibo.it, entro il 7 giugno.

Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell'ateneo, seguendo il percorso: amministrazione trasparente - concorsi e selezioni - docenti e ricercatori.

Assunzione per Operatore di promozione e accoglienza turistica

Il Comune di Luino, in provincia di Varese mediante bando pubblico, deve procedere all'assunzione di due posti di operatore di promozione e accoglienza turistica a tempo determinato. Coloro che intendono presentare l'istanza di partecipazione devono aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea Triennale in lingue e culture moderne;

Oppure, Laurea in mediazione linguistica;

Oppure, Laurea in Scienze del Turismo;

Laurea (vecchio ordinamento) in Lingue e letterature straniere;

Conoscenza a livello professionale della lingua inglese e della lingua tedesca.

Presentazione della domanda

La domanda di presentazione, potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Luino, oppure spedita a mezzo posta elettronica certificata 'comune.luino @legalmail.it'.

Ricordiamo che la scadenza è fissata al 3 giugno. L'avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Luino.