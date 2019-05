Archiviati i Concorsi Pubblici del mese di aprile, procediamo a segnalare nuovi bandi in scadenza fino al prossimo 30 maggio. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliera di Padova, per la professione di psicologo, dall'ASP di Crotone per assistente sociale e dal Comune di Urbino, per il ruolo di istruttore direttivo comunicazione social media.

Assegnazione borse di studio a psicologi

L'Azienda Ospedaliera di Padova ha indetto una procedura comparativa, per l'assegnazione di 8 borse di studio, tra cui due relativamente ai progetti denominati: 'Differenze di genere nell'impatto cardiovascolari ospedalizzazioni e mortalità nell'anziano' e 'Declino cognitivo e ipoacusia'.

Concorsi per psicologi, assistenti sociali e istruttore alla comunicazione.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono aver conseguito una:

Lauree magistrali in Psicologia (classe LM- 51);

Iscrizione all'albo degli psicologi.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, dovrà pervenire con uno dei seguenti modi: mediante consegna a mano; per posta o tramite PEC, all’indirizzo: protocollo.aopd @pecveneto.it.,entro il prossimo 12 maggio. Il presente avviso è pubblicato, nel sito web aziendale: aopd.veneto.it/sez,140 on-line.

Copertura per due assistenti sociali

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha emanato un avviso pubblico, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di due assistenti sociali. Può partecipare al concorso chi abbia le seguenti caratteristiche:

Cittadini italiani o dell'Unione Europea;

Diploma di laurea in Servizio Sociale;

Altri titoli equivalenti;

Iscrizione all'albo professionale.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, deve essere indirizzata: all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con una delle seguenti modalità: direttamente all'ufficio protocollo aziendale, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Il termine di presentazione delle domande, scade il 16 maggio prossimo. Ricordiamo che è previsto il pagamento di una tassa di € 10,33. Il presente bando è reperibile nel sito: asp.crotone.it.

Concorso pubblico per istruttore direttivo comunicazione e social media

La Città di Urbino indice un concorso pubblico, per l'assunzione di un posto di istruttore direttivo comunicazione e social media a tempo indeterminato. Ai fine dell'ammissione al concorso è necessario che il candidato sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione;

Diploma di laurea in Relazione Pubbliche;

Altri titoli post universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche.

Invio della domanda

L'istanza deve essere consegnata, entro il giorno 30 maggio attraverso uno dei seguenti metodi: e-mail certificata; direttamente all'ufficio predisposto o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ulteriori chiarimenti, il testo completo del concorso è reperibile, nel sito istituzionale del Comune di Urbino - amministrazione trasparente - bandi e avvisi e concorsi.