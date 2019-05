Sono attualmente in corso le selezioni per due interessanti short film: Il Vate, prodotto da Robin Studio in collaborazione con una importante Facoltà universitaria e con riprese a Torino, e Il giorno della verità, da girarsi prevalentemente a Roma ma con alcune riprese da effettuarsi a Milano.

Il Vate

Per la realizzazzione del cortometraggio dal titolo Il Vate, prodotto da Robin Studio e dalla Facoltà di 'Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione' del Politecnico di Torino, sono in corso le selezioni per la ricerca dei ruoli principali.

Casting per due short film: uno con riprese a Torino, l'altro a Roma e Milano

Le riprese verranno poi effettuate a Torino nel corso del prossimo mese di giugno. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di età scenica compresa tra 60 e 70 anni, calvo o quantomeno disposto a tagliarsi i capelli anche integralmente, e con un volto alquanto marcato e vissuto, per interpretare il ruolo del grande letterato; una donna di età scenica tra 20 e 30 anni, possibilmente dai capelli biondi (o disposta a tingerli) e un viso 'pulito'.

Gli interessati devono inviare la propria personale candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@robin.studio. Devono essere inseriti nell'oggetto 'Vate' o 'Evelina' a seconda del ruolo per cui si candidano, indicando i propri dati personali e di contatto, e allegando un eventuale showreel, due fotografie recenti (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale. Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito web 'ilvatefilm.it'.

Il giorno della verità

Per realizzare il cortometraggio dal titolo Il giorno della verità, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse. Le riprese verranno poi effettuate prevalentemente a Roma intorno alla metà del prossimo mese di giugno, ad eccezione di una scena che verrà invece girata a Milano. La richiesta è orientata innanzitutto verso due attori di età compresa tra 40 e 55 anni, di statura non inferiore a 1,70 con la barba e in possesso di rilevanti abilità dialettiche, e verso due attrici tra 35 e 55 anni, tipiche bellezze 'acqua e sapone', anche loro dotate di buona dialettica.

Si cercano poi varie comparse, tra cui: quattro uomini tra 25 e 45 anni, quattro tra 18 e 30 anni, una donna tra 40 e 60 anni e altre due donne di età compresa tra 18 e 30 anni. Gli interessati che desiderano presentare la candidatura, devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e ogni altro elemento utile per una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: provinifilmcorto@gmail.com. I casting si terranno poi esclusivamente su convocazione.