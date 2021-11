Non mancano in questo periodo le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Delle selezioni attualmente in corso per un nuovo film della regista Alice Rohrwacher, già autrice dei film Lazzaro Felice e Le Meraviglie.

Selezioni per un nuovo film

Casting tuttora aperti per la realizzazione del nuovo film diretto dalla celebre regista Alice Rohrwacher, che all'ultimo Festival del Cinema di Cannes è stata premiata per la miglior sceneggiatura per Lazzaro Felice e ha ricevuto il Grand Prix per Le Meraviglie. I casting per il nuovo film si svolgeranno a Cerveteri e l'evento si terrà grazie alla collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del piccolo comune del Lazio.

La richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso due attori, ovvero un giovane di età compresa tra 18 e 25 anni, solare, spavaldo, furbo, e una persona più adulta, tra 40 e 45 anni, per la copertura dei ruoli di figlio e padre. Non si richiedono precedenti esperienze recitative, ma soprattutto spigliatezza e peculiare connessione al territorio e alle sue radici. Si cercano inoltre uomini di età compresa tra 18 e 55 anni per interpretare un gruppo di amici 'goliardici' e 'vitelloni'. Entrando maggiormente nello specifico, la ricerca è rivolta nei confronti di candidati residenti nei comuni di Cerveteri, Tarquinia e zone limitrofe, nonchè in comuni della Tuscia e della Bassa Maremma.

Si tratta sostanzialmente di una esigenza della produzione in quanto la sceneggiatura prevede soggetti con inflessioni dialettali delle zone indicate e profondamente radicati nel territorio.

A tale proposito i responsabili dei casting invitano a candidarsi allevatori, cacciatori, agricoltori, operai, attori appartenenti a compagnie di teatro dialettale e amatoriale della zona. Oltre ai selezionati è previsto un cast di alto livello, composto da attori ben conosciuti. Peraltro, la regista si è servita spesso di persone anche del tutto prive di esperienza cinematografica o recitativa in genere, affiancandole comunque a volti noti del cinema e della televisione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come partecipare ai casting

Gli interessati a prendere parte ai casting dovranno presentarsi direttamente sabato 27 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, presso l'Aula Consiliare del Granarone, all'interno del Palazzo della Biblioteca Comunale di Cerveteri 'Nilde Iotti' (Via Francesco Rosati). I candidati saranno sottoposti prima delle selezioni ad un test rapido anticovid, a carico della produzione.

Sempre nel massimo rispetto delle vigenti normative sanitarie, i candidati saranno tenuti obbligatoriamente ad indossare la mascherina sia fuori che dentro la struttura sede dei casting. Si precisa poi che la produzione si riserva il diritto di effettuare una previa selezione all'entrata, finalizzata all'immediata verifica del possesso dei requisiti richiesti per proporre la propria candidatura.