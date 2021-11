In questo periodo non mancano le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare dei casting sono aperti per la ricerca di comparse per un film prodotto da Lucky Red e Rai Cinema, in collaborazione con Sky, diretto da Edoardo Falcone: le riprese in questione verranno effettuate ad Orvieto. Tale pellicola si chiamerà Il principe di Roma.

'Il principe di Roma'

Selezioni attualmente in corso per la ricerca di comparse per il film dal titolo Il principe di Roma. Nel cast sono presenti noti attori, tra cui innanzitutto Marco Giallini, che avrà un ruolo fondamentale, nonché Sergio Rubini, Filippo Timi, Giuseppe Battiston, Giulia Bevilacqua, Denise Tantucci e Andrea Sartoretti.

Il film sarà diretto dal regista Edoardo Falcone e verrà prodotto da Lucky Red e Rai Cinema in collaborazione con Sky.

Per la realizzazione de Il principe di Roma si cercano come comparse uomini e donne di età compresa tra 18 e 60 anni, che siano disponibili nel periodo dal 22 al 27 novembre a prendere parte alle riprese che verranno effettuate a Orvieto. Entrando maggiormente nello specifico, le donne che desiderano candidarsi devono avere una statura non superiore a 170 cm, taglia tra 38 e 46 e capelli al naturale (senza tinte o altre modifiche), gli uomini, invece, devono essere alti non più di 180 cm, con taglia tra 46 e 52, capelli senza doppi tagli, rasature, tinte varie.

Viene precisato che non verranno ammessi alle selezioni dipendenti della Pubblica Amministrazione e che tutti i candidati dovranno essere in possesso di Green pass.

Come candidarsi

Gli interessati a partecipare alle selezioni devono iscriversi online, facendo riferimento ad un apposito modulo reperibile sul sito 'Provinispettacolo'. Innanzitutto occorre inserire il proprio cognome e nome, proseguendo poi con indirizzo, comune, provincia, Cap, codice fiscale (che va anche fotografato e allegato), cittadinanza e eventuale permesso di soggiorno, codice Iban (specificandone il nome dell'intestatario).

Si deve poi passare a indicare i propri riferimenti di contatto, ovvero un numero di telefono a cui si è sempre reperibili, da indicare in formato internazionale (scritto con prefisso +39 e senza spazi), eventuale Whatsapp, indirizzo di posta elettronica e, se lo si possiede, il numero del proprio telefono fisso.

A seguire è necessario inserire le indicazioni concernenti statura, taglia giacca e taglia pantaloni, numero scarpe, i colori di occhi e capelli, specificando inoltre se si hanno tatuaggi.

Infine, i candidati sono tenuti ad allegare due fotografie, una a mezzo busto e una a figura intera, oltre a inserire la dichiarazione di non essere dipendenti della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda le foto, sul sito indicato si possono reperire tutte le indicazioni e i consigli su come scattarle e prepararle prima del loro invio.