Sono tuttora aperti i casting per la ricerca di comparse per la serie televisiva L'ultimo spettacolo, prodotta da Palomar per la Rai. Inoltre si selezionano giovanissime atlete per una importante produzione di Indigo Film.

L'ultimo spettacolo

Casting in corso per la realizzazione di una nuova serie televisiva dal titolo L'ultimo spettacolo. La ricerca è attualmente indirizzata nei confronti di comparse, uomini e donne di qualsiasi nazionalità e etnia, di età compresa tra 18 e 75 anni. La serie, prodotta da Palomar, una importante casa di produzione cinematografica e televisiva, prevede un cast di alto livello.

Tra gli interpreti principali troviamo innanzitutto Francesco Arca, noto per aver preso parte a numerose fiction televisive andate in onda sulle reti Rai e Mediaset nonchè su Sky e Netflix, ma anche a vari film e spettacoli televisivi. Al suo fianco Laura Adriani, che ha partecipato ad alcuni episodi di serie televisive quali I Cesaroni e Che Dio ci aiuti, nonchè a importanti film come Tutta colpa di Freud e Non c'è più religione.Tra gli altri interpreti segnaliamo la presenza ei Antonio Milo, il brigadiere 'Maione' de Il Commissario Ricciardi, ma anche Stefano Taranto (Rosy Abate 2) e Gianni Parisi (Gomorra). La fiction L'ultimo spettacolo, scritto da Maurizio De Giovanni e diretto da Monica Vullo, verrà trasmesso dalla Rai il prossimo anno.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni sono tenuti a presentarsi direttamente il prossimo 10 dicembre, tra le ore 10 e le ore 17, a Via Santa Maria al Cubito presso il Centro Commerciale 'Grande Sud', a Giugliano di Campania, in provincia di Napoli. Si precisa che è obbligatorio il possesso di green pass.

Una produzione di Indigo Film

Per una produzione di Indigo Film sono aperte le selezioni di giovani atlete di età compresa tra 10 e 25 anni, appartenenti a qualunque nazionalità. Verranno preferite le candidature di atlete di ginnastica artistica, ma verranno comunque prese in considerazione anche quelle di ragazze che si dedicano alle seguenti specialità: ginnastica ritmica, acrobatica, aerobica.

Ricordiamo che la casa di produzione Indigo Film ha prodotto opere cinematografiche di primo livello, tra cui La Grande Bellezza, per la regia di Paolo Sorrentino, e La ragazza del lago, film diretto da Andrea Molaioli. Per partecipare alle selezioni le ragazze interessate devono inviare i propri dati personali e di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: regiacorpolibero@gmail.com, allegando una foto in primo piano, una a figura intera e una di profilo, unitamente a un breve video di presentazione e, eventualmente, anche ad un video in cui si esibiscono o si esercitano nella loro specialità ginnica. Le candidature delle minorenni dovranno essere inviate a cura dei relativi genitori o di chi ne fa le veci.