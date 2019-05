Sono in corso le selezioni per una serie televisiva prodotta da Solaris e dal titolo Giustizia per tutti, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino nel corso della prossima estate. Sono inoltre aperti i casting per il film dal titolo Ordinary Frames, da girarsi poi a Lecco.

Giustizia per tutti

Selezioni attualmente in corso per realizzare una serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, podotta da Solaris srl. Le riprese verranno poi effettuate a Torino nel mese di luglio 2019.

Casting per un film da girarsi a Torino e un film di produzione indipendente

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso una ragazza di età scenica compresa tra 16 e 20 anni. Le selezioni si terranno poi a Torino, venerdì 10 maggio, presso la sala casting di Film Commission Torino Piemonte, in via Cagliari 40/e, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 13. In sede di casting le candidate saranno tenute alla interpretazione attoriale di un breve monologo. Le interessate devono presentarsi direttamente in base a quanto indicato.

Pubblicità

Le ragazze minorenni devono essere accompagnate da almeno un genitore o da un proprio familiare maggiorenne. Tra tutte verranno comunque preferite le candidate con residenza in Piemonte. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare previamente il sito web di Film Commission Torino Piemonte. Solo per le interessate che si trovano nell'assoluta impossibilità a presenziare alla selezioni viene concessa dalla produzione la possibilità di inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: chiaramoretticasting@gmail.com, indicando dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie recenti e il proprio curriculum artistico-professionale.

Ordinary Frames

Per la realizzazione di un nuovo film di produzione indipendente, dal titolo Ordinary Frames, sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate nella provincia di Lecco. In particolare, la richiesta è indirizzata verso una attrice di età scenica compresa tra 21 e 27 anni e un attore tra 25 e 30 anni. Oltre alla regolare retribuzione è prevista anche la copertura delle spese di trasporto nell'ambito della Lombardia.

Pubblicità

Gli interessati che vorranno presentare la propria personale candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti e possibilmente uno showreel o il rimando ad altri link, al seguente indirizzo di posta elettronica: ordinaryframes2016@gmail.com. Si precisa che l'inoltro di link o di showreel verrà ritenuto titolo preferenziale.