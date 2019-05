Attualmente, sono in corso nuove assunzioni da parte di società pubbliche come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Ferrovie dello Stato Italiane, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Fincantieri, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori e l'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. rivolte a risorse preparate a livello professionale e a personale disabile.

Posizioni aperte a maggio

Il MIT ha aperto un bando di concorso pubblico, per l'affidamento dell'incarico di suddivisione, immissione in mappa di fabbricati, accatastamento e voltura, dei servizi di perfezionamento per la disposizione di idrogeologica del versante in frana in zona Ivancich situata nel comune di Assisi in provincia di Perugia (Umbria) 1° stralcio funzionale.

Concorsi MIT, FS, ART, Fincantieri, ANPAL, Italo, ATM: inoltro cv entro maggio 2019

I presunti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio.

tecnico esperto con diploma di geometra o laurea magistrale in ingegneria o architettura.

La domanda di ammissione con allegato il proprio curriculum vitae va inoltrata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff5 @ pec.mit.gov.it entro le ore 23:59 di lunedì 13 maggio 2019.

Le FS ricercano con un contratto a tempo indeterminato profili qualificati con il ruolo di tecnici gestione lavori da assegnare in Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di Milano (Lombardia).

Gli interessati a tale procedura selettiva devono detenere i successivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma quinquennale ad indirizzo tecnico elettrico, elettrotecnico, elettronico, telecomunicazioni, informatico, meccanico, meccatronico, costruzione ambiente e territorio o geometra;

patente di guida di tipo B;

diviene un plus essere domiciliati nella regione Lombardia e aver conseguito un maggior punteggio nel diploma.

L'istanza deve essere presentata entro domenica 19 maggio 2019.

L'ART ha indetto 7 Concorsi Pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato mediante graduatoria di 5 funzionari di livello III e di 3 operativi livello di assistente, di cui 1 bando per titoli ed esami, destinato alle categorie protette. Le domande di partecipazione devono pervenire entro sabato 11 maggio 2019. Per visionare in maniera dettagliata tali procedure di selezione contattare il sito online ''Autorità di Regolazione dei Trasporti > Delibere''.

Fincantieri assume in tirocinio key user sistemi tecnici per l'ingegneria, figure professionali con il compito di technical writer autore tecnico ISSELnord. Mentre, in stage si selezionano nuove risorse per l'area security operation center, lead project engineer-project management team, laureandi-neolaureati area economico-gestionale, area legale. In ordine i titoli universitari e i requisiti richiesti dall'azienda:

laurea in ingegneria gestionale;

laurea triennale o magistrale in ingegneria meccanica-elettrica-aerospaziale-navale;

laurea in informatica o ingegneria informatica;

laurea in ingegneria navale;

laurea magistrale in economia o ingegneria gestionale;

laurea in giurisprudenza;

diviene fondamentale la padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Le sedi di lavoro si trovano a Trieste (Friuli Venezia Giulia), Follo, La Spezia e Genova (Liguria). Per quanto riguarda l'invio del proprio cv va fatto direttamente sul portale web ''Fincantieri > Posizioni aperte''.

Alre ricerche in corso

L'ANPAL ha annunciato che EURES di Sassari (Sardegna) seleziona con un contratto stagionale temporaneo full time e con un contratto a tempo indeterminato full time per conto di società di trasporti 6 autisti per bus turistici, 4 autisti minivan, 2 esperti in meccatronica possessori dei seguenti requisiti:

patente di guida di tipo D-DE, B-KB;

diviene un plus la conoscenza della lingua inglese, francese, italiana.

Si prevede che l'inizio dell'attività si svolge sabato 1 giugno 2019. Per quanto concerne la presentazione delle domande di ammissione devono essere trasmesse telematicamente alla casella email: gbonamici @ aspalsardegna.it entro lunedì 20 maggio 2019. Per ulteriori chiarimenti consultare la pagina internet ''Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro''.

Italo ricerca soggetti con la mansione di responsabile pianificazione e programmazione flotta e personale operativo e addetto cicli logistici, budget e reporting, da collocare tramite la sede lavorativa di Roma (Lazio). I titoli di studio e i requisiti sono i seguenti:

laurea triennale in ingegneria (trasporti-gestionale o percorsi simili);

laurea in materie tecniche come economia, ingegneria gestionale, scienze statistiche o pari.

Per presentare la domanda di adesione interpellare il sito online ''Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori > Posizioni aperte''.

L'ATM di Milano seleziona numerosi profili competenti e personale disabile con il compito di:

conducenti di linea bus,

conducenti di linea tram;

ausiliari per la mobilità;

direttore esercizio metro;

direttore manutenzione bus;

tecnico elettromeccanico dei sistemi di alimentazione;

addetto sistemi di gestione (QAS);

tecnici impianti trazione;

operatori manutenzione impianti elettrici;

ingegnere manutenzione operativa rotabili metro;

ingegnere manutenzione operativa rotabili superficie;

ingegnere progettista armamento ferroviario;

specialista programmazione del servizio;

risk management specialist;

specialista adempimenti ambientali;

addetto ingegneria di manutenzione;

liquidatore sinistri;

stageur gestione sosta e parcheggi;

professionista per i servizi di superficie urbana ed interurbana;

operai manutenzione rotabili;

addetti security (sorveglianza sussidiaria);

addetto funicolare Como Brunate;

analista applicativo SAP HR;

internal auditor;

operaio tecnico PLC e automazione;

stageur analisi dati marketing;

operatori di stazione;

operatore collaudo ricambi;

ingegnere programmatore di manutenzione;

tecnici impianti di segnalamento ferroviario;

operational process support;

tecnico manutenzione impianti di trasporto verticale;

conducente nord-este trasporti-gruppo ATM;

network administrator;

operai armamento ferroviario;

giovani professionisti per il gruppo ATM.

La società annuncia che per accedere a tali offerte di lavoro sono necessari i successivi titoli d'istruzione:

laurea magistrale in scienze della comunicazione, filosofia, giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, economia, statistica, informatica, matematica;

laurea in ingegneria civile, strutturista, urbanistica, meccanica, elettrotecnica, elettronica, elettrica, dei trasporti, telecomunicazioni;

laurea in architettura, architettura con specializzazione urbanistica;

laurea in materie scientifiche;

laurea in scienze ambientali, organizzazione risorse umane;

diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico come meccanico, edile, elettromeccanico, elettronico, informatico, elettrotecnica, telecomunicazioni, automazione;

diploma di scuola superiore;

diploma di perito elettrotecnico, elettrico;

perito chimico o laurea in chimica ad indirizzo depurazione acque.

La propria candidatura va presentata direttamente sul portale web ''Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. > Posizioni aperte''.