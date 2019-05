Dopo la pubblicazione del decreto lo scorso 7 maggio, il bando di concorso per la selezione con contratto a tempo indeterminato per i docenti della Scuola dell'infanzia e primaria è in dirittura d'arrivo. Al concorso potranno accedere i diplomati magistrali e diplomati sperimentale a indirizzo linguistico (conseguiti presso gli istituti magistrali), entro l’anno scolastico 2001-2002. Inoltre, potranno accedere i diplomati con analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero.

Concorso scuola: Tabelle di valutazione titoli e requisiti di ammissione

Avranno accesso a tale concorso anche i laureati in scienze della formazione primaria. I candidati che avranno conseguito il titolo di ammissione al concorso all'estero e hanno presentato domanda di riconoscimento alla Direzione Generale saranno ammessi con riserva. Infine, potranno partecipare a tale concorso anche i docenti di ruolo (non e' previsto tra i requisiti, lo svolgimento di anni di servizio ne tanto meno il possesso dei 24 CFU, i quali sono necessari per accedere al concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il cui bando dovrebbe essere pubblicato entro il mese di luglio, le prove dovrebbero sostenersi in autunno).

Articolazione concorso

Il concorso ordinario prevede due prove una scritta ed una orale, ed eventuale una prova pre-selettiva (qualora il numero delle domande inviate sia elevato). La prova pre selettiva sarà a domande a quattro opzioni di risposta dove soltanto una è quella corretta. Le domande contenute nella prova comprenderanno capacità logiche, di comprensione del testo e conoscenza della normativa scolastica. Il voto conseguito dai candidati nella graduatoria di merito sarà dato dalla somma della prova scritta ed orale, più il punteggio dato dalla valutazione dei titoli valutabili, adottata con DM n. 328/2019 (la commissione potrà attribuire al massimo 20 punti, dove anche il titolo d'accesso alla procedura concorsuale darà un punteggio differente a seconda del voto conseguito).

E' previsto infine un punteggio aggiuntivo di 5 punti per i candidati che si sono specializzati, frequentando percorsi cui si è avuto accesso tramite procedure selettive per titoli ed esami.

I posti totali messi a bando dovrebbero esser intorno ai 16 mila, con circa 9 mila riservati all'insegnamento sul sostegno. Il bando del concorso che definirà i tempi e modi per presentare la domanda di partecipazione è atteso entro la fine del mese di maggio.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata in una sola regione, per poter inoltrare la domanda sarà previsto un contributo di 10 euro per ogni classe di concorso, ovvero infanzia comune/sostegno o primaria comune/sostegno.