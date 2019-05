Scaduto il termine per la candidatura per il concorso navigator, i quasi 79 mila candidati attendono ulteriori comunicazioni sulla data e la location, presso cui si dovrà effettuare il test di selezione. Quest'ultimo prevederà di rispondere in 100 minuti a 100 domande a risposta multipla su differenti argomenti, che spaziano dalla logica alle conoscenze di economia aziendale e molto altro.

Ancora nessuna ufficialità sulle date della prova selettiva per i 3000 navigator che dovrebbero svolgersi probabilmente a cavallo del mese di giugno e luglio 2019. La location della prova quasi sicuramente sarà la Fiera di Roma. Saranno ammessi alla prova selettiva i candidati in rapporto di 1 a 20 tra le posizioni disponibili su base provinciale. La selezione dei candidati ammessi alla prova selettiva prenderà in considerazione il miglior voto di laurea, inoltre, in caso di parità di punteggio sarà avvantaggiato il candidato più giovane d'età. Gli aggiornamenti in merito alla pubblicazione delle date e location di svolgimento della prova saranno pubblicati sul sito Anpal.

Concorso navigator, test di 100 domande

La prova del concorso navigator

Sebbene il concorso per navigator sia su base provinciale (la regione con maggior posti disponibili pari a 447 risulta essere la Campania), la prova sarà unica e si terrà per tutti i candidati nella città di Roma (le spese di viaggio ed eventuale alloggio sono a carico dei candidati). La prova selettiva prevede di raggiungere il punteggio minimo di 60/100 per poter essere superata: è previsto un punteggio pari ad un punto per ogni risposta esatta e zero punti per le risposte sbagliate o non date.

Le graduatorie di ammissione al test terranno conto dei posti disponibili per ogni regione e domande presentate. Il numero di istanze totali è di quasi 79 mila per 3 mila posti su base nazionale, pertanto, è molto bassa la possibilità dei candidati di poter superare la selezione per lavorare come navigator. Il maggior numero di istanze è stato presentato nella regione Campania, dove le domande sono state pari a 13.001: 6.812 soltanto nella provincia di Napoli, mentre nella provincia di Salerno ammontano a 2.457.

Al secondo posto la regione Sicilia con 11.886 domande inoltrate, 9.304 sono state presentate nel Lazio, seguono Puglia e Calabria.

Di seguito l'elenco delle materie oggetto delle domande del test selettivo dei navigator: