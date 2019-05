Il bando di concorso per diventare insegnanti di ruolo nella Scuola dell'infanzia e primaria è in dirittura d'arrivo. Dopo che ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto per l’avvio del concorso è davvero questioni di giorni. Il bando definirà i tempi e modi per presentare la domanda di partecipazione (l'inoltro della domanda prevederà un contributo di 10 euro per ogni classe di concorso). Con molta probabilità come più volte anticipato dal Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, la pubblicazione del bando avverrà entro la fine del mese di maggio.

La presentazione delle domande dovrebbe avvenire nel mese di giugno. Le prove previste per tale concorso sono quella scritta ed orale (sebbene, con molta probabilità ci sarà anche la prova pre-selettiva dato che si attendo un numero elevato di domande). La prova pre selettiva si svolgerà a computer e sarà unica per tutto il territorio nazionale, le domande saranno a quiz e comprenderanno quesiti di logica, comprensione del testo oltre che conoscenze della normativa scolastica.

Requisiti di ammissione al concorso

Potranno essere ammessi al concorso ordinario infanzia e primaria innanzitutto:

i diplomati magistrali abilitati e i diplomati magistrali sperimentali a indirizzo linguistico conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e i

i laureati in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

I posti totali messi a bando dovrebbero essere oltre 16 mila, molti dei quali riservati all'insegnamento degli alunni con disabilità.

L'accesso ai posti sul sostegno è riservato agli aspiranti docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

La procedura concorsuale prevederà la prova scritta che consisterà nel dare una risposta aperta alle domande proposte, più delle risposte a domande chiuse ovvero a quiz, con quattro opzioni di risposta (tali domande saranno in lingua straniera prescelta). I candidati che supereranno la prova scritta avranno accesso alla prova orale, nella quale il candidato dovrà sostenere dinnanzi alla commissione esaminatrice una lezione simulata, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in uso nelle istituzioni scolastiche.

Inoltre, durante la prova orale il candidato dovrà dimostrare di avere competenze di lingua straniera. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti fatti salvi tempi aggiuntivi per i soggetti disabili certificati della legge 104/99.