Concorsi infermieri attivi in diverse regioni italiane e in scadenza ad agosto 2019. Ottime notizie dunque, per chi cerca occupazione in ambito sanitario e con la possibilità di essere assunti con un contratto a tempo indeterminato. Le regioni di riferimento sono il Veneto, l'Emilia Romagna. Ancora attivo il bando per infermiere presso le ASST Garda e Franciacorta.

Concorso infermiere presso ASST Garda e ASST Franciacorta, 80 posti disponibili

Le ASST di Franciacorta e del Garda hanno indetto un concorso pubblico per titoli ed esami volto all'impiego di 80 figure in qualità di infermiere professionale.

Il bando è successivo all'esecuzione del decreto numero 150 del 1° luglio 2019. Si precisa che gli 80 posti per infermiere saranno inquadrati nella categoria D ed avranno un contratto a tempo indeterminato. Le unità saranno divise in questo modo: presso la ASST della Franciacorta sono disponibili 30 posti di infermiere, mentre 50 saranno assunti presso l'azienda sanitaria del Garda. Il test di pre-selezione si svolgerà con quesiti a risposta multipla con domande generiche di cultura generale e di conoscenza della lingua italiana ed, ovviamente, sugli argomenti che sono stati esplicitamente specificati nel bando integrale pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Per poter partecipare, occorre presentare la domanda esclusivamente on-line entro il 29/08/2019 recandosi sui rispettivi siti ufficiali dell'ASST di interesse.

Concorso infermieri a tempo pieno indeterminato in Veneto

Gli infermieri che cercano un posto a tempo indeterminato e pieno possono far riferimento ad un interessante concorso pubblico pubblicato dal Centro Servizi Adria. Anche in questo caso l'inquadramento lavorativo sarà nella categoria D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per partecipare, occorre avere un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 55 anni. Tutti i requisiti generali e specifici sono reperibili sul sito ufficiale dell'ente. La domanda di ammissione dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data pubblicata in Gazzetta Ufficiale di riferimento (dunque in questo caso entro il 15 agosto 2019).

Assunzioni infermieri in Emilia Romagna

Per candidarsi al bando indetto dall'USL della Romagna bisogna inoltrare domanda entro e non oltre il 18 agosto 2019.

Si ricorda che sono disponibili due posti per infermiere e che il bando ufficiale si può consultare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia, parte 3^ 214 del 3 luglio 2019. Tra i requisiti specifici di ammissione, richiesta la laurea in scienze infermieristiche ed ostetriche o equipollenti. Chiesta esperienza di almeno 5 anni e l'iscrizione al relativo Albo professionale. Il concorso verterà sugli argomenti di processo di budgeting, gestione risorse umane e formazione, oltre che all'organizzazione dei servizi sanitari.

Le date delle prove per il concorso infermieri in essere verranno pubblicate prossimamente nella Gazzetta Ufficiale del'11 ottobre 2019.