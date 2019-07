Attualmente, il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro con il ruolo di medico, funzionario agrario, architetto, ingegnere e contabile, da dislocare nelle aree lavorative collocate sul territorio nazionale.

Il dipartimento amministrazione penitenziaria ha stipulato una convenzione con la casa circondariale femminile ''Germana Stefanini'' di Roma Rebibbia (Lazio) per l'incarico di medico competente. I professionisti che desiderano concorrere a tale procedura selettiva possono avanzare la propria candidatura telematicamente tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: ccsf.roma @ giustiziacert.it entro lunedì 19 agosto 2019.

Da precisare che il modello di istanza si trova sul portale web del ''Ministero della Giustizia'' nella sezione > Concorsi, esami, selezioni e assunzioni.

Il direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali ha promosso un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 35 unità di personale con la nomina di funzionario agrario III area funzionale, fascia economica F1, da disporre presso il dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

I posti vengono così suddivisi:

2 ubicazioni per l'amministrazione centrale;

6 impieghi per l'ufficio nord-ovest, di cui 4 sistemazioni per Torino, una posizione per Asti e 1 occupazione per Genova;

8 incarichi per l'area della Lombardia in località di Milano;

6 posizioni per l'ufficio nord-est, di cui 3 destinate mediante la zona di Conegliano-Susegana (TV), una per la zona di Verona, una per la città di Udine e una per la sede di San Michele all'Adige (Trentino Alto Adige);

4 posti per l'Emilia Romagna e le Marche ovvero 3 per Bologna e uno per Modena;

2 ubicazioni per l'ufficio Italia centrale con sede a Roma;

6 impieghi per l'ufficio Italia meridionale, 3 per Napoli, 2 per Salerno e uno per Cosenza;