In un recente articolo si era parlato dell'emergenza sanitaria che si fa sentire su tutto il territorio nazionale: la carenza dei professionisti del settore riguarda medici, infermieri, farmacisti e operatori socio-sanitari. Per questo sono sempre più frequenti i concorsi e i bandi pubblicati delle strutture ospedaliere che cercano personale per far fronte alla suddetta necessità.

A tal proposito l'ospedale Niguarda di Milano ha proclamato un concorso pubblico per il reclutamento di 10 operatori socio-sanitari da assumere con un contratto a tempo indeterminato. Il bando è disponibile sul sito ufficiale della Regione Lombardia.

Assunzioni Oss: le prove e i requisiti d'accesso

La selezione dei candidati avverrà per titoli ed esami e, ai posti messi a bando, sarà attuata la clausola nel limite massimo del 50% di quelli indetti, a vantaggio del personale dipendente dell’amministrazione ospedaliera. Ci sono, però, dei requisiti di accesso per poter partecipare al concorso:

In primis è necessario essere in possesso dell'attesto di Oss (Operatore Socio-Sanitario)

Viene richiesta la cittadinanza italiana

Idoneità psico-fisica totale e senza alcuna condizioni restrittiva all'incarico specifico e ai turni sulle 24 ore

Il titolo di studio richiesto è la licenza media.

I titoli valutati sono quelli di carriera, di studio e accademici. Saranno presi in considerazione anche eventuali pubblicazioni e titoli scientifici oltre al curriculum formativo professionale.

Il calendario esami e come presentare la domanda

Le prove da sostenere per candidarsi ai posti di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Oss sono principalmente tre:

una prova pre-selettiva : si tratta di un test scritto che consiste in una sequenza di quesiti a risposta multipla riguardanti le discipline degli esami concorsuali. La pre-selettiva si terrà tra il prossimo 7 ottobre e il 14 dello stesso mese.

: si tratta di un test scritto che consiste in una sequenza di quesiti a risposta multipla riguardanti le discipline degli esami concorsuali. La pre-selettiva si terrà tra il prossimo 7 ottobre e il 14 dello stesso mese. un esame pratico : sarà incentrato principalmente sull'esecuzione di procedure specifiche e/o nell'organizzazione di mansioni strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre. Questa prova si terrà successivamente alla pre-selettiva e, più precisamente, tra il 16 al 18 ottobre 2019.

: sarà incentrato principalmente sull'esecuzione di procedure specifiche e/o nell'organizzazione di mansioni strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre. Questa prova si terrà successivamente alla pre-selettiva e, più precisamente, tra il 16 al 18 ottobre 2019. un esame orale: gli aspiranti affronteranno un colloquio sulle discipline connesse alla qualificazione specifica di operatore socio-sanitario. Quest'ultimo esame si terrà, infine, nella seconda metà del mese di novembre.

L'istanza di candidatura al concorso Oss deve essere inoltrata mediante il sistema telematico a disposizione sulla piattaforma dell’Ente o presentata cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la Posta Elettronica Certificata, entro il giorno 18 luglio 2019.