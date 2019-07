L'emergenza sanitaria c'è e si fa sentire su quasi tutto il territorio nazionale: mancano medici, infermieri, operatori socio-sanitari e professionisti del settore. La carenza di medici riguarda sia il presente che il futuro: nei prossimi cinque anni dovrebbero andare in pensione circa 45mila professionisti dell'ambiente sanitario. Scarseggiano anche infermieri, Oss, farmacisti e altre figure ospedaliere. Buone opportunità, dunque, per coloro che cercano lavoro in questi settori: nelle ultime ore giungono notizie di diverse aziende sanitarie che cercano personale da reclutare.

Pubblicità

Pubblicità

Le agenzie per il lavoro che cercano personale specializzato

Per quanto riguarda le opportunità messe a disposizione dalle agenzie per il lavoro, Gi Group ha ben 160 posti vuoti. Ammontano ad oltre 300 gli infermieri, Oss, medici e farmacisti che sta assumendo sull'intero territorio italiano Manpower Group. Etjca richiede più di 50 figure tra cui operatori socio-sanitari e infermieri da assumere con contratto a tempo determinato durante i mesi estivi.

Pubblicità

Quali sono le regioni dove c'è più richiesta del personale sanitario?

Il Piemonte, la Lombardia e il Veneto ricercano Operatori socio-sanitari. Gli infermieri sono particolarmente richiesti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Sicilia. Anche la figura del farmacista è molto ricercata: i posti di lavoro disponibili sono numerosi in tutta la Penisola, sia per quanto concerne le singole attività sia per le strutture nella Grande distribuzione organizzata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Experis è alla ricerca di dirigenti sanitari e responsabili di strutture ospedaliere. In particolare le figure professionali richieste sono: 78 infermieri in Piemonte nella provincia di Torino, in Lombardia nella provincia di Monza-Brianza, e in Friuli Venezia Giulia tra Gorizia Monfalcone e Palmanova; 33 Oss nella provincia di Torino, Vigevano e Treviso; 28 farmacisti tra Milano, Roma e altre province del Nord-Italia; cinque ostetrici; quattro infermieri, tre tecnici di radiologia, un tecnico di riabilitazione psichiatrica.

Infine la Società Paxme Assistance, esponente di punta del settore sanitario, cerca urgentemente: ASA/OSS da assumere con un rapporto di lavoro dipendente per la mansione di assistenza domiciliare nell'area del milanese.

Come candidarsi

Per candidarsi alle postazioni di lavoro ancora aperte basterà collegarsi ai siti delle agenzie di lavoro come, ad esempio, aprire il sito di Experis. Una volta che l'aspirante si è registrato al sito potrà inserire i propri dati, la regione di provenienza e l'area di interesse in cui candidarsi.

Pubblicità

Bisognerà successivamente indicare le mansioni che si desidera intraprendere e infine inoltrare il proprio curriculum vitae e scrivere una breve lettera di presentazione.