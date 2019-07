Il Comune di Asti ha indetto un pubblico bando di concorso per selezionare due figure professionali da inserire con la mansione di Educatori d'infanzia. Il contratto offerto è da intendersi a tempo indeterminato con un orario part time. Il Comune di Lodi ha indetto un pubblico bando di concorso per selezionare figure professionali da inserire con la mansione di collaboratore professionale sanitario – educatore professionale.

Concorso Educatore d’Infanzia

Il Comune di Asti ha pubblicato un bando per selezionare due unità da inserire con la mansione di Educatore per gli asili nido comunali.

Pubblicità

Pubblicità

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: idoneità fisica per la mansione per la quale ci si candida; essere in possesso di un diploma di puericultrice, di un diploma di maestra di scuola d'infanzia o di un diploma equipollente; essere in possesso di una Laurea quinquennale in Scienze della Formazione primaria, conseguita prima del 31/05/2017 o di una Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione.

La domanda deve essere inviata solo per via telematica, seguendo al procedura presente sul sito del Comune di Asti, entro il 18 luglio alle ore 12:00.

Pubblicità

Alla candidatura dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae e la scansione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 3,87. Verrà effettuata una prova pre-selettiva nel caso dovessero pervenire più di 200 candidature utili. Tale prova si comporrà in un quiz a risposta multipla con domande psico-attitudinali o di cultura generale. Chi supererà la prova pre-selettiva sarà ammesso a sostenere le seguenti, esse saranno: una prima prova scritta che si comporrà di domande chiuse, una seconda prova scritta che si comporrà di domande aperte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Per conoscere le tematiche delle prove scritte si rimanda al testo del bando. Al fine di sapere tutti gli argomenti presenti all'interno delle due prove scritte è necessario consultare il testo del bando presente sul sito del comune di Asti. I candidati verranno sottoposti anche a una prova orale che accerterà la loro conoscenza di una lingua straniera e dei principali strumenti informatici.

Concorso collaboratore sanitario a Lodi

Il Comune di Lodi ha emanato un concorso per selezionare una figura professionale da inserire in qualità di collaboratore professionale sanitario – educatore professionale.

La possibilità di candidarsi è data fino al 1 agosto 2019. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, non avere subito condanne penali; laurea di primo livello in Educazione Professionale; essere iscritti al relativo albo professionale. La candidatura deve essere inoltrata secondo le seguenti modalità: tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnarla a mano al seguente recapito: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo , piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi, o tramite posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf.

Pubblicità

Alla domanda deve essere allegato copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese concorsuali dell’importo di € 7.50, il curriculum vitae, copia dei titoli posseduti e copia della carta di identità del candidato. Le prove d’esame si compongono di una prova scritta su un argomento scelto a discrezione della commissione; prova pratica che si compone nell'esecuzione di tecniche specifiche inerenti alla professione; prova orale: sulle materie inerenti al posto a concorso.

Pubblicità

Verrà accertata la conoscenza dei partecipanti in una lingua straniera e dei principali strumenti informatici.