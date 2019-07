Sono aperte le selezioni di giovanissimi attori per realizzare un nuovo film con Lillo e Greg come protagonisti principali. Le riprese si svolgeranno poi a Roma con inizio a settembre 2019. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la ricerca di varie figure, appartenenti a differenti etnie, per realizzare un video collegato ad una importante campagna istituzionale della Fondazione Torino Musei.

Un nuovo film di Lillo e Greg

Per la realizzazione di un nuovo film che vede nella coppia di comici Lillo e Greg i protagonisti principali, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di giovanissimi attori.

Le riprese verranno poi effettuate a Roma dalla seconda metà del prossimo mese di settembre. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso due ragazzini di età compresa tra 9 e 13 anni, che devono innanzitutto assomigliare in modo davvero notevole ai due comici, in quanto nel film dovranno interpretare proprio Lillo e Greg da bambini. I candidati devono inoltre avere un marcato accento romanesco o, quantomeno, di qualche provincia del Lazio.

Le candidature vanno inviate a cura dei relativi genitori o di chi ne fa le veci, indicando i dati dei minori e un riferimento di contatto telefonico e allegando due fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: dna.casting2019@ gmail.com.

Un video per la Fondazione Torino Musei

Per la realizzazione di un importante video correlato alla campagna istituzionale di Fondazione Torino Musei, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di varie figure.

Le riprese verranno poi effettuate a Torino, il 22 e il 23 luglio, presso la Galleria Civica di Arte Moderna, nonchè il Museo di Arte Orientale e i musei di Palazzo Madama. La richiesta in questione è orientata verso un bambino o una bambina tra 5 e 7 anni e ragazzi e ragazze di età compresa tra 20 e 26 anni con tratti somatici orientali, africani e nord europei. Tra i candidati della fascia di età 20/26 anni verrà scelto un ragazzo o una ragazza per ognuna delle tre etnie indicate.

Gli interessati devono inviare con la massima sollecitudine dati personali, riferimenti di contatto, 2 /3 fotografie, a questo indirizzo di posta elettronica: alecamillo86@gmail.com. Nell'oggetto occorre inserire 'Casting Fondazione Torino Musei'. La candidatura dei minori deve essere inviata a cura dei genitori o di chi ne fa le veci. Le selezioni si svolgeranno poi lunedì 15 luglio a Torino presso la 'Sala Casting' (Via Cagliari, 40/E) di Film Commission Torino Piemonte, a partire dalle ore 9, 30 e fino alle 17, 30.

Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito web della commissione cinematografica che ospiterà i casting.