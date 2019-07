Nuove possibilità di lavoro all'interno del settore bancario: il gruppo Ubi Banca cerca nuovi impiegati da introdurre nelle sedi e nelle filiali del team. Sono disponibili contratti di ingaggio di vari tipi: profili junior e figure senior. Ubi Banca, infatti, offre percorsi di apprendimento in molteplici settori di specializzazione sia per laureandi e neolaureati, sia per professionisti. I giovani, inizialmente, avranno l'opportunità di intraprendere stage curriculari ed extracurriculari al fine di ricavare un considerevole primo approccio con il mondo del lavoro ed acquisire esperienza.

Si richiedono vari profili professionali tra cui un Assistente Online a Milano, Addetti alla Prevenzione e Protezione in diverse province d'Italia, Junior Product Specialist a Milano e tanti altri. I laureandi e neolaureati saranno inseriti nel team attraverso il Percorso Talenti Top Private Banking presso le sedi di Milano e Napoli. I giovani affiancheranno le figure senior nelle occupazioni commerciali e di amministrazione dei portafogli della clientela di alta fascia.

L'iter prevede, in seguito, il passaggio alla figura di Consulente Premium e, a seconda delle prestazioni nella posizione ed al superamento dell’esame di consulente finanziario, a quello di Private Banker.

I requisiti per ottenere il lavoro

Per ottenere il lavoro e quindi entrare a far parte del gruppo Ubi Banca è necessario, innanzitutto, saper mettersi in gioco, avere lo spirito d'iniziativa e l'entusiasmo utile a fare proposte sempre innovative per addentrarsi nel settore finanziario.

Sono indispensabili, tuttavia, una serie di requisiti che riguardano il titolo di studio e la conoscenza base di almeno una lingua straniera.

In primis bisogna essere in possesso di una laurea magistrale in Economia con indirizzo finanziario in stato di conseguimento (entro tre mesi) oppure acquisita da meno di 12 mesi, a seconda dei tempi del corso di studi e con un voto finale già conseguito o previsto maggiore a 105.

E' chiesta una buona conoscenza della lingua inglese e dei programmi informatici. In vista dello stretto rapporto con la clientela, l'aspirante deve avere buone capacità relazionali e di propensione al cliente.

Come candidarsi

Per candidarsi al lavoro è necessario collegarsi al sito ufficiale del gruppo Ubi Banca nella sezione opportunità professionali. In tale sezione è disponibile l'elenco di tutte le figure professionali richieste; dopo essersi registrati, è poi possibile inoltrare la propria candidatura.

Per la successiva selezione, gli aspiranti affronteranno un video-colloquio, diverse prove individuali e collettive presso l’Assessment Center e, infine, un questionario comportamentale e un colloquio orale.